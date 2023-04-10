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Турция запустит в космос первый наблюдательный спутник

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Первый наблюдательный спутник Турции будет запущен в космос 11 апреля. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос", - заявил глава государства.

Группировка турецких спутников на околоземных орбитах возрастет до 10 аппаратов. По словам политика, благодаря человеческим ресурсам, возможностям и технологиям Турция продолжит развиваться в глобальной космической гонке.

Ранее в апреле Эрдоган рассказал об усилиях Турции по завершению конфликта на Украине. Президент подчеркнул, что Анкара проводит сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428671
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган, космос
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