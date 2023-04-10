Представится шанс заявить о себе. Гороскоп с 10 по 16 апреля

Предстоящая неделя более всего подходит для решения срочных и важных дел, преодоления недопонимания в общении. Занимайтесь документами, поставкой товара, развитием бизнеса. Уже 20 апреля полное кольцевое Солнечное затмение открывает коридор затмений, а 21 апреля Меркурий начинает ретроградное движение, а потому дела начнут стопориться, а незавершённые конфликты возобновляться с новой силой.

Овен – продолжайте следовать намеченному плану, не отвлекаясь на ажиотажные предложения. В этом случае вы пополните казну, а не растеряете крупную сумму денег на различные эксперименты. Круг вашего общения нуждается в ревизии. Чувствуя сомнения в искренности некоторых знакомых и близких людей, возьмите паузу в общении. Продолжая доверять им свои переживания и планы, вы можете столкнуться с интригами и завистью. Обновление в общении пойдёт на пользу.

Телец – пока домочадцы всячески противятся вашим идеям и предложениям, вы можете рассчитывать на поддержку сослуживцев и давних знакомых. Их советы и комментарии помогут разобраться в происходящих вокруг вас событиях и принять решения. Вместе вы сумеете претворить в жизнь многие проекты. Лишь в финансах вам сложно будет прийти к общему знаменателю, а потому тему денег в общении с друзьями и коллегами по работе лучше обходить стороной.

Близнецы – погрузившись в просмотр соцсетей и новостных лент, вы чересчур перегрузите себя ненужной информацией, что может усложнить общение с некоторыми знакомыми. Выбравшись из информационного потока, вы найдёте время для встречи с руководством, влиятельными людьми. Ненавязчиво напоминая о себе, вы решите ряд важных вопросов, а также уладите вопросы с документами. Приятные изменения начнут происходить в личной жизни, после того как вы дадите ответ на важное сообщение издалека.

Рак - продолжат восстанавливаться давние деловые и дружеские связи, появится возможность продолжить обучение, а также пересдать тесты. Активно ведите переписку с людьми издалека, занимайтесь поставкой товара, отправкой различных писем и посылок. Ещё есть шансы получить быстрый ответ. При решении финансовых вопросов полагайтесь на свою интуицию. Экспертные советы различных знакомых могут ввести в заблуждение.

Лев – поставьте во главу угла решение финансовых вопросов и повышение доходов. Вы отлично справитесь с этой задачей, если только амбиции не возьмут верх. Возникшие из-за пустяка споры, могут рассорить вас с влиятельными людьми, что лишит вас поддержки в нужный момент. С близкими людьми и второй половинкой важный разговор будет необходим. Набравшись решимости, вы сможете обсудить важные темы. которые замалчивались долгое время, и преодолеть надвигающийся кризис в общении.

Дева – развеют слухи и тревоги давние знакомые, проверенные годами деловые партнёры. Поделившись своим опытом, они помогут справиться с возникшими сложностями в документах, а также продвижении намеченных дел. Посредники могут навредить, предлагая обходные пути. Не цепляйтесь за прошлое в общении с руководством и представителями различных инстанций. Принимая новые правила, вы найдёте в них значимые плюсы.

Весы – работы будет предостаточно, а потому нет необходимости рисковать тем что уже имеете ради лёгких, но ненадёжных доходов. Инвестиции, предложенные различными знакомыми могут не оправдать ожиданий. От предложений по-иному провести досуг не спешите отказываться. Таким образом в вашей жизни появятся новые хобби и увлечения, а личные отношения выйдут на новый уровень развития, преодолев кризис. Поездки сложатся увлекательно, но о здоровье не забывайте следить.

Скорпион – меньше отвлекайтесь на споры. Ваши аргументы не захотят услышать, пытаясь вас обвинить в срыве переговоров на работе или гармонии в доме. Без лишней суеты и сотрясаний воздуха вы продолжите претворять в жизнь свои планы. Своим чередом пройдут намеченные мероприятия и свидания, способствуя достижению желанных целей. Удачными окажутся покупки и сделки с недвижимостью, а траты денег на вечеринки окажутся излишними.

Стрелец – обозначатся проблемы, которые уже давно мешали личным отношениям. Набравшись смелости любимый человек, дети или друзья, выскажут свои критические замечания. Воспринимая критику, как поддержку и ключ к пониманию проблемы, вы преодолеете барьер в отношениях, избежите неудачных покупок и прочих вложений денег. Созидательный настрой позволит найти скрытые резервы на работе или собственном бизнесе, что увеличит доходы в ближайшее время.

Козерог – перенимая опыт и знания, вы сможете обойти стороной проблемы с которыми в своё время столкнулись ваши знакомые. Вовремя остановившись от опрометчивых покупок, инвестиций, а также переборов желание возобновить давний спор с близким человеком, вы предотвратите негативный сценарий развития событий. Продуманные изменения на работе помогут улучшить финансовое положение, а долгожданные встречи восстановят общение.

Водолей – влияние корыстных знакомых снизится, поскольку вас поддержат близкие люди и друзья. Финансовая зависимость, выгодная некоторым людям, будет преодолена, и вы сможете осуществить давно задуманные планы. Возможны выгодные приобретения, оплата некоторых долгов. Свободное время и наличие денег позволит провести профилактическое лечение. Освободившись от общества неприятных личностей и задолженностей, вы получите удовольствие от развлекательных поездок и свиданий.

Рыбы – представится шанс заявить о себе, осуществить давние планы. Благодаря поддержке друзей и знакомых, проверенных временем, вы решитесь на значимые поездки, реализацию масштабных проектов, продолжение учёбы и развития. Некоторые накладки возможны с документами, но они преодолимы, если не терять терпения. Сомнения домочадцев также способны остановить от важных начинаний. Положившись на свою интуицию, вы примите верное решение.

Астролог Андрей Рязанцев