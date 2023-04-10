Спикер ЖК Шакиев напомнил депутатам о том, что они должны писать законы

Сегодня, 10 апреля, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев встретился с председателями профильных комитетов парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой и принятием законов, а также с ролью профильных комитетов в законотворческом процессе.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что одной из основных задач депутатов является законотворческая деятельность, совершенствование правовой базы. "Депутаты должны активно участвовать в инициировании и написании законопроектов. Поскольку, как представители народа, тесно взаимодействуя с гражданами, они хорошо осведомлены обо всех проблемах населения. При этом нужно уделять особое внимание качеству принимаемых законов, чтобы они служили интересам не одной группы, а всего Кыргызстана", - сказал он.

Также Нурланбек Шакиев отметил, что Кабинет министров должен заранее предоставлять все соответствующие документы при внесении каждого вопроса на рассмотрение Жогорку Кенеша, добавив, что в этой сфере есть недостатки.

Кроме того, на встрече были внесены предложения по некоторым законопроектам".