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В России отметили дефицит айтишников

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Дефицит кадров в сфере информационных технологий (IT) испытывают больше половины российских работодателей. Результаты исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры" и HeadHunter приводит РИА Новости.

По данным опроса, 61 процент компаний сталкиваются с трудностями при поиске кандидатов с навыками в сфере IT. Наиболее дефицитными специальностями были названы программирование и веб-программирование (19 процентов), цифровой маркетинг (16 процентов) и разработка приложений (14 процентов).

Больше половины респондентов заявили, что срок поиска сотрудников по итогам 2022 года увеличился, при этом о его сокращении заявили только шесть процентов работодателей. Компании отметили, что теперь для закрытия основного объема вакансий требуется в среднем три месяца, а не два, как ранее. Ускорить процесс и заинтересовать подходящего кандидата помогает привлекательная финансовая компенсация. Три четверти работодателей с хорошим уровнем заработной платы сообщили, что находят сотрудников быстрее, чем в среднем по отрасли.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428778
Теги:
Россия, информационные технологии
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