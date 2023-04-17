В Кыргызстане стартует конкурс на "Лучший Медиа Уголок"

Фонд "Медиа Сабак" объявляет о начале ежегодного конкурса "Лучший Медиа Уголок" среди школ, медресе и исламских институтов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
По ее данным, конкурс - часть национальной кампании по медиаграмотности "Текшердим". Кампания "Текшердим" стартовала в конце марта в рамках проектов REVIVE и Медиа-К, которая финансируется Европейским Союзом и USAID и реализуется Internews в Кыргызстане. Цель кампании – повысить уровень информированности населения Кыргызстана о важности медийной и цифровой грамотности, развития критического мышления.
Цель конкурса – поддержка инициативных и лучших Медиа Уголков, которые способствуют продвижению медиа и информационной грамотности. В качестве медиа уголков принимаются страницы в Facebook, Instagram или Youtube-канал. В конкурсе могут принимать участие как действующие, так и новые социальные страницы.
Какой формат материалов?
Посты, статьи, истории;
Видеоролики, репортажи и обращение (продолжительность не имеет значения);
Подкасты, аудио-истории;
Эстафета, челленджи и конкурсы;
И другие форматы, которые вы считаете интересными.
Содержание материалов Медиа Уголков могут быть из следующих тем:
Идеи, касающиеся информационной кампании "Текшердим";
Медиа и информационная грамотность;
Критическое потребление информации;
Цифровая грамотность;
Язык вражды, дезинформация, манипуляция, пропаганда;
Разные новости школы, которые вы считаете интересными;
Другие идеи, которые вы считаете уникальными и интересными.
Обязательно в рамках проекта "Текшердим" записать видео-обращение в медиа уголке или передать эстафету для участия в вышеописанной информационной кампании. С полным текстом объявления и условиями участия в конкурсе, можно ознакомиться по ссылке.