В Кыргызстане стартует конкурс на "Лучший Медиа Уголок"

Фонд "Медиа Сабак" объявляет о начале ежегодного конкурса "Лучший Медиа Уголок" среди школ, медресе и исламских институтов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, конкурс - часть национальной кампании по медиаграмотности "Текшердим". Кампания "Текшердим" стартовала в конце марта в рамках проектов REVIVE и Медиа-К, которая финансируется Европейским Союзом и USAID и реализуется Internews в Кыргызстане. Цель кампании – повысить уровень информированности населения Кыргызстана о важности медийной и цифровой грамотности, развития критического мышления.

Цель конкурса – поддержка инициативных и лучших Медиа Уголков, которые способствуют продвижению медиа и информационной грамотности. В качестве медиа уголков принимаются страницы в Facebook, Instagram или Youtube-канал. В конкурсе могут принимать участие как действующие, так и новые социальные страницы.

Какой формат материалов?

Посты, статьи, истории;

Видеоролики, репортажи и обращение (продолжительность не имеет значения);

Подкасты, аудио-истории;

Эстафета, челленджи и конкурсы;

И другие форматы, которые вы считаете интересными.

Содержание материалов Медиа Уголков могут быть из следующих тем:

Идеи, касающиеся информационной кампании "Текшердим";

Медиа и информационная грамотность;

Критическое потребление информации;

Цифровая грамотность;

Язык вражды, дезинформация, манипуляция, пропаганда;

Разные новости школы, которые вы считаете интересными;

Другие идеи, которые вы считаете уникальными и интересными.

Обязательно в рамках проекта "Текшердим" записать видео-обращение в медиа уголке или передать эстафету для участия в вышеописанной информационной кампании. С полным текстом объявления и условиями участия в конкурсе, можно ознакомиться по ссылке.