В Бишкеке проверили техническое состояние троллейбусов

18-19 апреля прошел рейд по проверке технического состояния общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в ходе рейда проверялось санитарно-техническое состояние троллейбусов, специальных пандусов для людей с инвалидностью. На несоответствующие троллейбусы были составлены протоколы.

Рейд проводился с 05:00 до 08:00 утра.

Некоторые троллейбусы были отремонтированы и выпущены на линию. Такие проверки проводятся ежемесячно два раза.

Напомним, что ежедневно на линию в среднем выходят 135 троллейбусов.