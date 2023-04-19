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В Бишкеке проверили техническое состояние троллейбусов

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- Назгуль Абдыразакова
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18-19 апреля прошел рейд по проверке технического состояния общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в ходе рейда проверялось санитарно-техническое состояние троллейбусов, специальных пандусов для людей с инвалидностью. На несоответствующие троллейбусы были составлены протоколы.

Рейд проводился с 05:00 до 08:00 утра.

Некоторые троллейбусы были отремонтированы и выпущены на линию. Такие проверки проводятся ежемесячно два раза.

Напомним, что ежедневно на линию в среднем выходят 135 троллейбусов.


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URL: https://www.vb.kg/428958
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, рейд
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