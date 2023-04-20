"Налоговый кодекс КР стал лучше, но требует дальнейшего совершенствования"

"Он должен стать удобным и легким в понимании для наших граждан. Законодательные поправки значительно улучшили действующий Налоговый кодекс", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на круглом столе "Новая налоговая политика КР: позиция бизнеса и власти", прошедшем на днях в Бишкеке.

Как известно, 4 апреля 2023 года президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения". Закон вступил в силу в этот же день, кроме некоторых статей, у которых иные сроки вступления в силу.

"Принятию закона предшествовало длительное и сложное обсуждение его проекта, и Международный деловой совет в течение прошлого года активно вовлекался в процесс внесения изменений в действующее налоговое законодательство. Рекомендации охватывали широкий спектр вопросов, начиная с касающихся приоритетных секторов промышленности, производства, финансового сектора и заканчивая вопросами малого и микро-бизнеса", - отметил Аскар Сыдыков в интервью vb.kg.

Какие рекомендации, предложенные членами МДС, были приняты?

- Прежде всего хочу выразить от имени МДС благодарность Министерству экономики и коммерции, депутатам Жогорку Кенеша и всем вовлеченным в этот процесс экспертам госорганов и бизнес-сообщества за оказанное содействие в продвижении предложений по внесению изменений в налоговое законодательство страны. 12 наших основных рекомендаций были учтены.

1. Исключен верхний порог по объему выручки для плательщиков единого налога, что поспособствует расширению бизнеса без необходимости "дробить бизнес", чтобы оставаться на специальном налоговом режиме. Ранее предприятия МСБ на едином налоге при достижении выручки в 30 миллионов сомов были вынуждены переходить на общий режим и регистрироваться как налогоплательщики НДС (12%).

2. Снижен налог на субъекты общественного питания (от 2% до 6% вместо 8%) и для туристической деятельности (2% и 4% вместо 4 и 6%). Члены МДС – представители этой отрасли, помимо указанной выше проблемы с лимитом оборота, обратились в нашу ассоциацию за содействием по снижению завышенных ставок единого налога. Теперь для турагентской деятельности налог будет начисляться не на всю выручку, а лишь на агентское вознаграждение. Данные налоговые льготы направлены на развитие приоритетной для страны туристической отрасли.

3-5. Ряд рекомендаций коммерческих банков и кредитных учреждений также были включены в новые изменения Налогового кодекса КР. А именно:

- устранены пробелы по вычету процентных расходов, начисленных банками в соответствии с методом начисления. Была неопределенность по использованию метода налогового учета (метод начисления или кассовый метод). Немаловажно, что данные изменения вступили в силу с 1 января 2022 года (с начала действия самого Налогового кодекса КР).

- Разрешена правовая коллизия о праве вычесть из совокупного годового дохода превышение отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы и суммы безнадежных долгов. Также эти изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

- В связи с особенностями деятельности банков, они больше не являются налоговыми агентами в отношении обязанности уплаты "обратного" НДС, подлежащего уплате как налоговыми агентами.

6. Ряд освобождений от уплаты НДС относится к поставкам оборудования для налогового администрирования (ККМ, POS-терминалы, гаджеты с программным ККМ со встроенным принтером чека). МДС также предложил освободить от НДС услуги по техническому обслуживанию ККМ.

7. По рекомендации членов МДС внесены изменения, согласно которым на основании заявления налогоплательщика НДС появилась возможность возмещения суммы превышения НДС в счет НДС, удерживаемого налогоплательщиком как налоговым агентом ("обратного" НДС).

8. Члены МДС – компании, поставляющие электрокары, обратились в МДС с рекомендацией предусмотреть льготы по освобождению от НДС на весь цикл оборота электрокаров. Ранее от НДС освобождался только импорт электрокаров и их комплектующих, но при реализации внутри страны была необходимость уплаты НДС на поставки. МДС предложил предусмотреть данную льготу. Согласно изменениям, поставка транспортных средств с годом выпуска до 5 лет, приводимых в движение только электрическим двигателем, а также комплектующих к ним, является поставкой, освобожденной от НДС. Это способствует стимулированию импорта и использования "зеленых" авто не только физическими лицами (поштучно), но и оптовому завозу и производству, что должно ускорить процесс перехода на электрокары.

9. В раннем проекте изменений налогового законодательства предлагалась норма, в которой был механизм ограничить зарубежный интернет-ресурс, не зарегистрированный в налоговой службе, лишь на основании обращения органов налоговой службы в уполномоченный государственный орган в сфере связи. На том этапе обсуждения МДС озвучил серьезные опасения, что этот механизм может привести к блокировке зарубежных сайтов, не зарегистрированных в ГНС, таких онлайн-платформ, как Facebook, Instagram, Zoom, Coursera, Google и все его продукты, как Gmail, Microsoft и тысячи других платных и частично платных сервисов. Действующая сейчас процедура регистрации зарубежных интернет-компаний в качестве налогоплательщиков НДС достаточна. Список зарегистрированных компаний растет (43 компании на 14 апреля 2023 года), и нет необходимости применения карательных мер и ограничения доступа граждан к полезным IT ресурсам, даже к таким, как ChatGPT, Midjourney. Разработчики приняли данные рекомендации.

10. Принята рекомендация: при подсчете совокупного годового дохода выручку от реализации имущества считать за минусом не только стоимости его приобретения или строительства, а также за минусом расходов на ремонт и/или отделку. Изменения вступают в силу ретроспективно – с 1 января 2022 года.

11. На стадии обсуждения в Жогорку Кенеше КР ряд депутатов предложили расширить налоговую базу для роялти, где предлагалось применять не себестоимость ископаемых (кроме золота, платины и серебра) до их переработки, а выручку от реализации готовой продукции. МДС высказал опасения, что нововведение в случае принятия станет дополнительным финансовым обременением для компаний и не соответствует природе данного налога.

12. Помимо прочего, МДС высказал мнение о нецелесообразности сужения круга лиц, по которым госслужащий обязан сдать ЕНД (предлагалось сдавать только сведения о близких родственниках, находящихся на иждивении госслужащих). В окончательном варианте предусмотрели обязательство представлять ЕНД о доходах близких родственников, находящихся на иждивении, полном попечении, либо в отношении которых декларанты несут финансовые затраты в части покрытия расходов на проживание, образование, здравоохранение и другие необходимые расходы.

Помнится, в течение прошлого года шли дискуссии по банковской тайне и по акцизам на безалкогольные напитки. И что в итоге говорится в Налоговом кодексе?

- Действительно в течение прошлого года развернулась широкая дискуссия по этим вопросам, по ее итогам приняты компромиссные варианты. Первый касался банковской тайны компаний и ИП. В итоге решено, что запрос со стороны налогового органа информации об операциях по счетам будет проводиться только в рамках налоговых проверок и по мотивированному решению налогового органа. Что касается второго вопроса, то со стороны инициаторов был значительно расширен перечень подакцизных безалкогольных напитков.

К ранее существующему акцизу на тонизирующие напитки включили все воды, имеющие вкус и/или сахар с базовой ставкой в 100 сомов за литр. Т.е. как минимум + 100 сомов легли бы в себестоимость почти всего рынка безалкогольных напитков, включая компоты и некоторые виды детского питания, которые подпадают под код ТН ВЭК 2202.

Мы посчитали, что такое резкое увеличение цен на огромный рынок безалкогольных напитков может серьезно отразиться на увеличении цен на все продовольственные товары. В результате обсуждения ставки на акциз напитков отрегулированы подзаконным актом и с 1 сома за литр в 2022 году увеличен на 2 и 3 сома в 2023 и 2024 году соответственно. Также предложено принять государственный классификатор продукции по видам экономической деятельности для дальнейшего дифференцированного регулирования рынка напитков со стороны государства.

Какие рекомендации МДС не были учтены в принятом пакете изменений?

- Как минимум 11 рекомендаций МДС не были учтены, а именно: продление срока применения нулевой ставки налога с продаж при безналичном расчете, исключение двойной ответственности за неприменение счетов-фактур (одновременно как на поставщика, так и на покупателя), ускорение реализации законодательных стимулов для применения энерго- и ресурсоэффективных технологий путем исключения некоторой бюрократии – утверждения технических требований постановлением кабинета министром КР, нецелесообразность предлагаемых высоких ставок налога на доходы от добычи некоторых металлов, применение нулевой (взамен освобожденной) ставки НДС на экспорт в страны ЕАЭС металлосодержащих руд, концентратов, сплавов и аффинированных металлов.

А также нецелесообразность того, что стоимость материальных ресурсов, приобретенных без оформления электронного счета-фактуры для создания поставок товаров и услуг, не подлежат вычету из совокупного годового дохода (в целях исчисления налога на прибыль). Не касается сельскохозяйственной продукции. На данный момент не все поставщики сейчас обязаны выписывать ЭСФ, к примеру, субъекты малого предпринимательства.

Не учтены в принятом пакете изменений и некоторые рекомендации в сфере электронной торговли (освобождение от обратного НДС, поэтапной переход налогоплательщика на электронный вид поставок), освобождение от НДС консультативно-правовых услуг, оказанных НКО, в том числе бизнес-ассоциациями, хотя такое освобождение могло бы в помощь государству способствовать увеличению правовой грамотности населения.

Исключение ограничения по внесению изменений в Налоговый кодекс только раз в год предлагалось как альтернатива ввести меры по стабилизации налоговых ставок.

Осталась без внимания и рекомендация не придавать обратной силы (с 1 января 2022 года) изменениям в п.3, ч.2, ст.53, где расширяется круг лиц, включаются не только иностранные компании, но и иностранные индивидуальные предприниматели, поставки которых приведут к обязательству уплаты "обратного" НДС. Данная норма будет ухудшать положение налогоплательщика и, возможно, противоречит нормам Конституции КР.

МДС в 2021 году при обсуждении новой редакции Налогового кодекса рекомендовал исключить ряд норм, которыми усиливается карательный характер функционирования налоговой службы (передача функции дознания, прямая зависимость от собираемости налогов, существенный размер пени, значительное увеличение размеров налоговых санкций, запрет на обжалование некоторых актов ведомства. Данные рекомендации не приняты и в нынешних поправках.

МДС продолжит работу по усовершенствованию налогового законодательства в целях упрощения процедур для налогоплательщиков страны, стимулирования выхода из тени. Налоговый кодекс должен быть удобным и легким в понимании для наших граждан.