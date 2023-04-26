В соцсетях появилось видео с необычным ДТП в Узбекистане. Два автомобиля, попавшие в аварию, практически сыграли друг с другом в биллиард, сообщают СМИ.

На данный момент неизвестно, где произошло ДТП. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются толкать против движения автомобиль "Спарк", который остановился на крайней полосе двухполосной улицы.

На их беду, по этой же полосе летел местный Шумахер на "Нексии". Он пытался обогнать с правой стороны автобус, резко перестроился на крайнюю полосу и… врезался в стоящий автомобиль.

После удара "Спарк", словно от удара кием, покатился вдоль дороги и вылетел в арык. К счастью, мужчины, которые его толкали, не пострадали.