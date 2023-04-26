Садыр Жапаров и Шарль Мишель обсудили сотрудничество между КР и ЕС

Сегодня, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двусторонних взаимоотношений, а также перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ЕС.

Кроме того, Садыр Жапаров и Шарль Мишель обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем формате.

Стороны выразили обоюдную готовность для дальнейшего углубления взаимодействия между Кыргызстаном и ЕС по приоритетным направлениям сотрудничества".