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Садыр Жапаров и Шарль Мишель обсудили сотрудничество между КР и ЕС

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Сегодня, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двусторонних взаимоотношений, а также перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ЕС.

Кроме того, Садыр Жапаров и Шарль Мишель обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем формате.

Стороны выразили обоюдную готовность для дальнейшего углубления взаимодействия между Кыргызстаном и ЕС по приоритетным направлениям сотрудничества".


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URL: https://www.vb.kg/429131
Теги:
Садыр Жапаров, Европейский союз
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