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ТЭО проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан готово

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- Нина Ничипорова
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Во время визита президента КР в Пекин 17 - 19 мая, возможно, будет утверждена финансовая модель проекта железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан. Об этом на совместном заседании парламентской фракции "Ата Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, ТЭО проекта готово, идут адаптационные работы.

"Как вы знаете, до Казармана будет узкая железнодорожная колея, далее широкая, она будет соединена с узбекским участком железной дороги. Стоимость проекта оценивается в $3 - 5 миллиардов. Только на территории Кыргызстана будет построено 57 тоннелей", - сказал глава кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/429214
Теги:
железная дорога, Китай, парламент, Узбекистан, Кыргызстан, Кабинет министров, проект
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