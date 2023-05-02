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В Болгарии совершено покушение на генпрокурора

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В Болгарии совершено покушение на генерального прокурора Ивана Гешева. Мощная бомба взорвалась на пути следования кортежа, передает Arbat.media.

Сообщается, что взрывное устройство, содержало примерно 3 кг тротила было установлено на шоссе под Софией. В результате взрыва на месте происшествия образовалась огромная воронка диаметром 3 метра.

В момент взрыва по этой дороге ехал генпрокурор Гешев. Взрыв произошел на повороте, где транспортные средства обычно замедляют ход.

Следователи заявили, что взрывное устройство было заложено таким образом, чтобы убить Гешева, а не в качестве тактики запугивания.

Стоит отметить, что буквально накануне покушения Гешев потребовал от властей Болгарии предоставить всю информацию о выполнении страной санкций ЕС против России.

В феврале сообщалось, что болгарское правительство не применяло никаких ограничительных мер в отношении россиян или юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС, который в настоящее время состоит из почти 1400 граждан РФ и более 170 компаний.


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URL: https://www.vb.kg/429252
Теги:
Болгария
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