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Команды Садыра Жапарова и Джанни Инфантино сыграли товарищеский матч

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сегодня, 5 мая, сыграли товарищеский матч в г. Бишкек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

В составе команды ФИФА играли руководители структурных и региональных подразделений Организации, в их числе чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф.

В составе президентской команды играли члены Кабинета Министров, руководители государственных органов, сотрудники Администрации Президента.

В результате конкурентной игры, победу в товарищеском матче одержала команда Главы государства.

По завершению игры Джанни Инфантино в качестве подарка вручил Садыру Жапарову именную футбольную форму ФИФА.


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URL: https://www.vb.kg/429354
Теги:
Садыр Жапаров, ФИФА, футбол
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