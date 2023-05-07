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В Минэкономики КР пояснили инициативу обложить акцизом минеральную воду

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Министерство экономики и коммерции КР относительно информации в СМИ по вопросу обложения акцизным налогом минеральной и газированной воды с сахаром и другими вкусо-ароматическими веществами сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 334 Налогового кодекса Кыргызской Республики (в редакции Закона КР от 18 января 2022 года № 4) подакцизными товарами являются тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки, классифицируемые кодом ТН ВЭД 2202.

3 апреля 2023 года принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения", согласно, которому наименование данной подакцизной группы товаров "тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки" заменена на "воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ".

Данное решение было принято в целях приведения наименования подакцизной группы товаров под кодом ТН ВЭД 2202 в соответствие с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, утвержденной решением Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года № 80.

В связи с чем, Министерством инициирован проект постановления Кабинета Министров КР "О внесении изменений в некоторые решения КМ КР в сфере налогообложения", разработанный в целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом ККР, в части внесенных изменений Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения" от 3 апреля 2023 года № 78.

Вместе с тем необходимо отметить, что классификация подакцизной продукции в налоговом законодательстве КР осуществляется исключительно по кодам ТН ВЭД.

Кроме того сообщаем, что в соответствии с нормами постановления Кабинета Министров КР от 22 февраля 2022 года, ставка акциза на вышеуказанные подакцизные товары установлена с 1 января по 31 декабря 2023 года в размере 2 сом за литр, а с 1 января 2024 года в размере 3 сом за литр.

При этом обращаем внимание, что воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег классифицируются в товарной позиции ТН ВЭД 2201, и не подлежат обложению акцизным налогам.


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URL: https://www.vb.kg/429370
Теги:
вода, Кыргызстан, акциз, Минэкономики
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