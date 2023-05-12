Погода
$ 87.00 - 87.62
€ 95.97 - 96.97

Кыргызстан и Узбекистан начали строительство нового автомобильного завода

132  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в торжественной закладке капсулы под строительство нового завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники "Алтын Тулпар Унаа Курулуш" в селе Ак-Суу Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Выступая с приветственным словом глава кабинета министров выразил благодарность президентам двух государств внесшим большой вклад в укрепление единства двух братских республик.

"Сегодня дружба между Кыргызстаном и Узбекистаном вышла на новый уровень. Осуществляются взаимные визиты, которые подтверждаются договоренностями об укреплении и расширении многопланового сотрудничества между нашими странами. Доказательством этого служит сегодняшняя закладка капсулы под строительство завода по сборке и производству легковых автомобилей. Это стратегически важный проект для обеих стран",- сказал Акылбек Жапаров.

Стоит отметить, что договоренность о строительстве завода на территории Кыргызской Республики была достигнута в ходе официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику в январе 2023 года.

На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 000 автомобилей в год, будет создано более 1000 постоянных рабочих мест".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429489
Теги:
промышленность, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  