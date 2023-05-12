Кыргызстан и Узбекистан начали строительство нового автомобильного завода

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в торжественной закладке капсулы под строительство нового завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники "Алтын Тулпар Унаа Курулуш" в селе Ак-Суу Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Выступая с приветственным словом глава кабинета министров выразил благодарность президентам двух государств внесшим большой вклад в укрепление единства двух братских республик.

"Сегодня дружба между Кыргызстаном и Узбекистаном вышла на новый уровень. Осуществляются взаимные визиты, которые подтверждаются договоренностями об укреплении и расширении многопланового сотрудничества между нашими странами. Доказательством этого служит сегодняшняя закладка капсулы под строительство завода по сборке и производству легковых автомобилей. Это стратегически важный проект для обеих стран",- сказал Акылбек Жапаров.

Стоит отметить, что договоренность о строительстве завода на территории Кыргызской Республики была достигнута в ходе официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику в январе 2023 года.

На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 000 автомобилей в год, будет создано более 1000 постоянных рабочих мест".