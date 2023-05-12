Британия подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности, сообщает русская служба Би-би-си.

Выступая в четверг перед депутатами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую Россией.

Ранее в четверг телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что Великобритания уже поставила Украине несколько ракет Storm Shadow, обращая внимание на то, что дальность этих ракет позволяет нанести удар вглубь территории оккупированных регионов Украины и аннексированного в 2014 году Крыма.

В начале этого года Британия стала первой страной, которая согласилась передать Украине основные боевые танки.

"Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины", - заявил Уоллес, выступая в парламенте.

"Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей, - добавил министр. - Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине".

Он добавил, что в декабре написал российскому министру обороны Сергею Шойгу письмо, в котором предупредил, что дальнейшие атаки Россией украинской инфраструктуры могут привести к тому, что Великобритания передаст Киеву более мощное оружие.

По словам министра, Великобритания рассчитала, как минимизировать риск эскалации в связи передачей Украине ракет Storm Shadow.

"Передача этих ракетных систем дает Украине наилучший шанс защититься от жестокости России", - сказал он членам парламента.

Он сказал, что ракеты поступают или уже находятся в распоряжении Украины, назвав этот шаг "выверенным и соразмерным эскалации России".

Киев пока получение крылатых ракет Storm Shadow официально не подтвердил.

Однако Уоллес напомнил, что радиус действия поставляемых Великобританией ракет Storm Shadows несопоставим с российскими ракетными системами - некоторые виды российских ракет способны летать гораздо дальше.

Storm Shadow - авиационная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Дальность стрельбы - более 250 км, что ощутимо превышает дальность тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор.

Ракеты, поставляемые Великобританией, - только воздушного базирования; французские ракеты могут запускаться с кораблей и подводных лодок.

Это проверенная в боевых условиях высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения крупных зданий и сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты, которые в противном случае могли бы потребовать развертывания нескольких самолетов в ходе многочисленных миссий.

В настоящее время она находится на вооружении британских ВВС, а также ВВС Франции и Италии, ранее доказала свою эффективность в операциях в Ираке и Ливии.

Ракета, как заявил CNN высокопоставленный американский военный, дает Киеву возможности, о которых Украина просила западных партнеров с самого начала войны. В настоящее время максимальная дальность действия боеприпасов, предоставленных Украине Вашингтоном, составляет около 80 км.

Неназванный западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться для поражения целей только на суверенной территории Украины, но не на территории России. При этом официальные лица Великобритании часто делают публичные заявления, в которых Крым называют незаконно аннексированной суверенной территорией Украины.

Ранее газета Washington Post писала, что Лондон убеждает Вашингтон в необходимости поставить Украине ракеты большей дальности. Storm Shadows, отмечало издание, можно установить на украинские самолеты советского производства. Киев давно искал такую возможность.

Об этом же на днях писала и британская Guardian, отмечая, что Великобритания и группа европейских союзников надеются поставить Украине крылатые ракеты большей дальности, схожие по радиусу действия с ракетами ATACMS, которые администрация Джо Байдена до сих пор отказывается поставлять Украине.

Ранее в этом году министр обороны Украины Алексей Резников настаивал на том, что ракеты большей дальности не будут использоваться для ударов по целям на территории самой России.

"Если бы мы могли наносить удары на расстоянии до 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечить оборону и потерпела бы поражение, - заявил он на заседании ЕС. - Украина готова предоставить любые гарантии того, что ваше оружие не будет задействовано в атаках на российскую территорию".

В феврале премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о готовности отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия, а британское правительство открыло тендер на их закупку.

"Вместе мы должны помочь Украине защитить свои города от российских бомб и иранских беспилотников, - сказал тогда Сунак. - Вот почему Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности".

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет "адекватные" военные меры в ответ на использование украинскими войсками оружия Storm Shadow, поставляемого Великобританией.

[b]Комментарий военного корреспондента Русской службы Би-би-си Павла Аксенова

Главная интрига в поставках крылатых ракет Storm Shadow Украине заключается в том, что эта ракета - авиационная, а Украине до сих пор официально не передали истребители для ее пуска. У Украины появилось довольно мощное оружие максимальной дальностью более 500 километров (хотя, по предположениям экспертов, Киев получит их модификацию дальностью около 290 км), и теперь существуют три варианта: воздушные силы Украины будут модернизировать уже имеющиеся самолеты для применения таких ракет, что довольно трудно сделать технически, поскольку для этого нужна специальная бортовая аппаратура; будет создана наземная пусковая установка для этих ракет; Воздушные силы ВСУ получат западные самолеты для того, чтобы запускать эти ракеты.

Первые два варианта потребуют не только дополнительных финансовых затрат, но также и времени. Кроме того, самолеты должны быть двухместными, потому что для применения такого оружия нужен отдельный член экипажа, и это сужает круг потенциальных носителей до старых Су-24. Третий - с передачей истребителей - пока, судя по открытым источникам, только обсуждается.

Между тем, ни американский истребитель F-16, который больше всего хотели бы получить украинцы, ни шведский JAS 39 Gripen как раз не могут использовать эту ракету. Зато ее могли бы использовать старые самолеты Panavia Tornado. В январе замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Берлин передать Киеву такие самолеты. Канцлер Германии Олаф Шольц тогда исключил передачу боевых самолетов Украине.

Правда, Королевские ВВС с апреля 2019 года больше не используют Tornado, так что технически возможность найти такие самолеты для Украины у Британии есть. В феврале стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже изучал возможность передачи Украине боевых самолетов, однако тогда в прессе сочли, что это скорее могут быть истребители Typhoon (которые тоже могут нести Storm Shadow).

В общем, интрига сохраняется, но поскольку такие дорогие и штучные боеприпасы просто так передавать на хранение вряд ли станут, то какой-то выход из сложившейся ситуации найден будет.

Как только Украина получит возможность применять Storm Shadow, это сразу же увеличит радиус поражения целей до 500 километров от линии фронта.

Поскольку Storm Shadow - ракета авиационная, ее можно будет запускать над землей или акваторией Черного моря. Эта ракета вполне эффективна и против кораблей, так что с учетом того, что ее можно запускать и вдали от берега над водой, потенциально под ударом могут оказаться корабли Черноморского флота.

Но какие бы цели ни были выбраны для такой ракеты, в зоне поражения оказывается довольно большая площадь, которую теперь придется закрывать средствами ПВО. Storm Shadow - не самая сложная цель для противовоздушной обороны, это дозвуковая ракета, но в любом случае российской армии придется пересмотреть подход к противовоздушной обороне на довольно большой площади.