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В Бишкеке продолжается полив зелёных насаждений

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" дополнительно привлекает 17 единиц специальной техники для полива зелёных насаждений по следующим улицам: Ахунбаева, Токомбаева, Профсоюзная, проспект Чуй/Тоголок-Молдо,улица Кырк-Кыз , Малдыбаева, проспекты Ч.Айтматова и Мира , улица Чапаева , а также бульвары "Эркиндик" и Молодой Гвардии. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, арычный полив производится по улицам : А.Токомбаева, Юнусалиева, Шабдан-Баатыра и другим.

"Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" убедительно просит вас бережно относиться к имуществу и зеленым насаждениям города" - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/429519
Теги:
Бишкекзеленхоз, полив
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