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Посол Ду Дэвэнь: Саммит откроет новую эру в китайско-кыргызских отношениях

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- Нина Ничипорова
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"18-19 мая в городе Сиань провинции Шэньси Китая состоится саммит "Китай–Центральная Азия", который привлечет большое внимание общественности.

Это первое в этом году крупное дипломатическое мероприятие, в котором Китай выступает принимающей стороной. А также первый саммит, проводимый главами шести государств в очном формате с момента установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии 31 год назад. Это имеет эпохальное значение в истории развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. Этот саммит придаст новый импульс совместному построению более тесного сообщества единой судьбы "Китай-Центральная Азия", а также приведет к новому развитию китайско-кыргызских отношений, - рассказала vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Китай и Кыргызстан являются соседними странами, и в полном смысле слова добрыми соседями, хорошими друзьями, надежными партнерами и родными братьями. Отношения между двумя странами с момента установления дипломатических отношений всегда продвигались по пути добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, совершили скачкообразное развитие и поднялись на высокий уровень всестороннего стратегического партнерства.

Дипломатическая деятельность лидеров государств обеспечивает стратегическое руководство развитием двусторонних отношений. В феврале 2021 года состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом КР Садыром Жапаровым, и был достигнут важный консенсус по выведению китайско-кыргызского всестороннего стратегического партнерства на новый уровень. В феврале и сентябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент КР Садыр Жапаров провели встречи во время зимних Олимпийских игр в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде соответственно и достигли ряда значимых договоренностей, которые активно способствовали сотрудничеству между двумя странами в различных областях.

Практическое сотрудничество закладывает прочную основу для взаимной выгоды и совместного выигрыша. На протяжении долгого времени Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера и крупнейшего источника импорта Кыргызстана. В 2022 году двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 15,5 млрд долл. США. Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали и активно участвовали в строительстве инициативы "Один пояс - один путь".

За последние 10 лет в рамках этой инициативы Китай и Кыргызстан совместно реализовали много проектов по строительству инфраструктуры и обеспечению жизни людей. В частности, такие проекты, как ЛЭП "Датка-Кемин", автомагистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан, реконструкция улично-дорожной сети города Бишкек, ирригационной системы и строительство больничного комплекса в городе Ош. В настоящее время обе стороны ускоренными темпами продвигают проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и др. Китайско-кыргызское сотрудничество в ходе совместного строительства "Одного пояса - одного пути" углубляется и непрерывно расширяется пространство для практического взаимодействия между двумя странами.

Гуманитарные обмены создают важный мост для сближения народов. Дружеская связь между народами Китая и Кыргызстана уходит корнями в глубокую древность. Эпос "Манас" является жемчужиной культур народов обеих стран. В последние годы "бум китайского языка и китайской культуры" продолжает расти в Кыргызстане, институты Конфуция и классы Конфуция посещают многие местные школьники и студенты для изучения китайского языка и культуры, а тысячи кыргызских студентов обучаются в китайских университетах. Две страны создали более 20 пар провинций-побратимов и городов-побратимов. Обе стороны активно содействуют созданию культурных центров и открытию мастерской Лу Баня в Кыргызстане, продвигают дальнейшее развитие сотрудничества в области образования, здравоохранения, молодежи и средств массовой информации, непрерывно укрепляя фундамент для развития дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном.

Многостороннее сотрудничество направлено на углубление взаимного доверия и формирует широкий спектр договоренностей. Китай и Кыргызстан всегда поддерживают друг друга на международной арене. Кыргызстан активно поддерживает концепцию председателя Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества, Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности, Инициативу глобальной цивилизации. Обе страны тесно сотрудничают в таких международных организациях, как ООН и ШОС, и расширяют сотрудничество на высоком уровне в рамках механизма "Китай-Центральная Азия".

В настоящее время беспрецедентные за столетие изменения в мире ускоряются, и отношения Китая с пятью странами Центральной Азии стоят на новой исторической отправной точке. Уверены, что саммит "Китай – Центральная Азия" наметит новый план развития двусторонних отношений, откроет новую эру двустороннего сотрудничества и лучшее будущее для китайско-кыргызских дружественных отношений.


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URL: https://www.vb.kg/429601
Теги:
Китай, саммит, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, посол, ООН
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