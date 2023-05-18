ГКНБ задержаны руководители Фонда поддержки развития туризма

ГКНБ КР по делу о коррупции задержаны руководители Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

"Высшим политическим руководством страны особое внимание уделяется созданию привлекательного инвестиционного климата в Кыргызской Республике, в том числе посредством развития туризма.

Развитие туристической отрасли в стране является одной из приоритетных задач, для решения которой из бюджета страны выделяются значительные средства, создаются все необходимые условия для плодотворной работы в данном направлении.

В целях достижения указанных целей и реализации, поставленных руководством страны задач, было создано ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике" (далее – Фонд) с уставным капиталом

1 млрд. сомов.

Однако в ходе проводимой органами национальной безопасности работы были получены данные о масштабной растрате, выделенных на отмеченные цели, денежных средств, их нецелевом использовании, необоснованно высоких окладах руководства Фонда и строительстве объектов по завышенной стоимости.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 336 ч. 1 (Коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проведены обыски в Фонде, где изъята финансовая документация, имеющая отношение к расследованию.

Предварительный анализ изъятых документов показал, что в 2022 году Фонду из бюджета страны был выделен 1 млрд. сомов, из которых освоено более 608 млн. сомов на ряд проектов в сфере развития туризма.

Так, по проекту строительства 21 точки отдыха (т.н. "Рест Поинт") подрядчикам переведено 100% от суммы контракта - более 105 млн. сомов и к настоящему времени в эксплуатацию не введен ни один объект, отсутствует проектно-сметная документация, акты выполненных работ и обоснование для финансирования.

При этом, стоимость строительства отдельных "Рест Поинтов", по предварительным данным, завышена почти в два раза и составляет более 13 млн. сомов.

Отдельного внимания заслуживают многочисленные договоры с иностранными компаниями на подготовку т.н. "Концептуальных идей" по развитию различных туристических объектов, где стоимость каждого договора вирируется от 40 до 256 тыс. евро, на что уже растрачено

более 715 тыс. евро.

Следует отметить, что данные договоры не предусматривают разработку каких-либо технических заданий, проектно-сметной документации, а ограничиваются только подготовкой эскизных проектов и которые сотрудники Фонда так и не смогли предоставить следствию по настоящее время.

Расследованием также установлены факты выдачи Фондом займов на льготных условиях частным компаниям на основании лишь одних заявлений, в отсутствие каких-либо бизнес-планов и неопределенной перспективой данных проектов, на что Фондом израсходовано более 65 млн. сомов.

Помимо указанного, Фондом были установлены чрезмерно высокие оклады для руководства, а также введена практика привлечения иностранных консультантов, не имеющих никакого опыта в сфере туризма, но с установлением им заработной платы в размере более чем 6 тыс. долларов в месяц, без какого-либо видимого результата их работы.

В настоящее время, в целях установления точного размера ущерба, причиненного государству в результате вышеописанных противоправных действий Фонда, проводится аудит и планируется назначение необходимых экспертиз.

С учетом полученных в ходе следствия доказательств были задержаны президент Фонда "К.Е.А." и вице-президент "В.А.И.", последние водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а в установленные законом сроки им будет предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения на период следствия.

О ходе и результатах расследования данного уголовного дела ГКНБ КР будет информировать общественность на постоянной основе", - говорится в сообщении ГКНБ КР. .