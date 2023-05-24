Надвигающийся дефолт: экономика Пакистана находится на краю пропасти?

Призрак потенциального дефолта навис над и без того хрупкой экономикой Пакистана, поскольку надежды на возобновление кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) угасают. Последствия дефолта будут ужасающими: гиперинфляция, значительная девальвация рупии, почти полное сокращение импорта, закрытие еще большего числа заводов, резкий рост безработицы и возможность социальных и политических волнений.

Экономические показатели уже ухудшились, что свидетельствует об углублении кризиса, в котором сейчас находится страна. Местная финансовая система, особенно коммерческие банки, столкнутся с серьезными трудностями, поскольку в последние годы они в значительной степени финансировали правительство, испытывающее нехватку денежных средств.

В условиях такого бедственного положения Пакистан надеется на поддержку дружественных стран, таких как Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ, чтобы пережить кризис. Всеобъемлющий отчет под названием "Экономика Пакистана: Что, если Пакистан объявит дефолт?" экономиста компании Arif Habib Limited (AHL) Research Саны Тауфик подчеркивает значительное увеличение риска дефолта Пакистана из-за отсутствия прогресса в отношениях с МВФ.

Хотя правительство утверждает, что оно не отступает от застопорившейся кредитной программы МВФ на сумму 6,7 млрд долларов, Moody's Investors Services недавно предсказала, что без программы МВФ страна объявит дефолт по своим долговым обязательствам после июня 2023 года.

В отчете отмечается, что валютные резервы Пакистана находятся на опасно низком уровне - 4,3 млрд долларов, и стране предстоят значительные выплаты по долгам до июня 2024 года. Для выполнения требований по обслуживанию внешнего долга в размере $27 млрд в 24 финансовом году Пакистану все еще не хватает $5 млрд. В течение 24-27 финансовых годов общая потребность страны в обслуживании внешнего долга составит $73 млрд.

"Суверенные дефолты часто приводят к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП). В случае Шри-Ланки ВВП сократился на 7,8% после дефолта в 2022 году. Согласно исследованию Центра исследований экономической политики (CEPR), среднее сокращение ВВП сразу после дефолта составило 1,6%, увеличившись до 3,3% через два года", - говорит Сана Тауфик.

Государственный банк Пакистана (SBP) недавно объявил, что экономический рост будет значительно ниже, чем прогнозировалось ранее, а компания AHL Research ожидает, что в текущем финансовом году темпы роста составят всего 1%. Некоторые местные исследовательские компании даже прогнозируют экономический спад до возможного дефолта.

По словам Тауфик, в случае дефолта уровень инфляции в Пакистане, и без того высокий - 37%, может вырасти еще больше.

После дефолта в Венесуэле в 2017 году уровень инфляции перевалил за трехзначную цифру, а правительство печатало деньги, чтобы финансировать свои расходы и выплачивать долговые обязательства. Аналогичным образом, в Зимбабве дефолт в 2000 году и последующая гиперинфляция привели к тому, что цены удваивались каждые 24 часа, что сделало валюту практически бесполезной.

Дефолт также затруднит для Пакистана импорт товаров первой необходимости, таких как нефть, машины и лекарственные препараты. Примерно 73,4% от общего объема импорта приходится на товары первой необходимости.

Экспортеры также могут столкнуться с трудностями из-за отсутствия сырья, нехватки энергии и переключения экспортных заказов на более стабильных конкурентов.

По ее словам, после дефолта Аргентина и Греция столкнулись со снижением конкурентоспособности в торговле и падением экспорта. Она также ожидает резкой девальвации пакистанской рупии по отношению к доллару США после дефолта.

Вероятно, возрастет безработица, что усилит социальные волнения, а дефицит товаров первой необходимости еще больше усугубит трудности, с которыми столкнется население.

Экономист напомнила, что рупия Шри-Ланки (LKR) обесценилась до 370 по отношению к доллару США в период после дефолта в мае 2022 года по сравнению с LKR202/$1 в

преддефолтный период в марте 2022 года. С тех пор валюта, однако, восстановилась на фоне прорыва в программе EFF МВФ. В настоящее время она торгуется на уровне LKR304/USD. Греция и Аргентина служат поучительными примерами, поскольку в обеих странах наблюдается значительный рост безработицы и повышение уровня бедности.

Сценарий после дефолта потребует масштабной реструктуризации долга Пакистана, учитывая огромные потребности в обслуживании долга в ближайшие годы. Следуя примеру Шри-Ланки, Пакистан должен будет провести отдельные переговоры с Китаем, другими двусторонними кредиторами и Парижским клубом для разработки плана реструктуризации.

Чтобы достичь макроэкономической стабильности, Пакистану придется принять новую долгосрочную программу МВФ. Путь к восстановлению и предотвращению дефолта остается сложным, и экономическое будущее страны висит на волоске.