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Грузовик протаранил ворота Белого дома в США

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В Вашингтоне водитель грузовика протаранил ворота Белого дома с северной стороны площади. Выяснилось, что автомобиль въехал в ограждение, пострадавших нет, сообщает СМИ.

Согласно информации Fox News, инцидент произошел около 22:00, водитель грузовика протаранил въезд в Белый дом со стороны северной площади.

Мужчину задержали, пострадавших нет. Позже в грузовике проводилась проверка неизвестно черного пакета.

По некоторым данным, в транспортном средстве нашли флаг со свастикой. Ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/429780
Теги:
ДТП, США
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