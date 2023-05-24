Грузовик протаранил ворота Белого дома в США

В Вашингтоне водитель грузовика протаранил ворота Белого дома с северной стороны площади. Выяснилось, что автомобиль въехал в ограждение, пострадавших нет, сообщает СМИ.

Согласно информации Fox News, инцидент произошел около 22:00, водитель грузовика протаранил въезд в Белый дом со стороны северной площади.

Мужчину задержали, пострадавших нет. Позже в грузовике проводилась проверка неизвестно черного пакета.

По некоторым данным, в транспортном средстве нашли флаг со свастикой. Ведется расследование.