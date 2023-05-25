Президент Кыргызстана обеспечил себе работу на 10 лет

О строительстве железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан разговоры идут тоже лет десять. Этим проектом в свое время интересовался Алмазбек Атамбаев, примеривался к нему Сооронбай Жээнбеков. А теперь воплощение этого проекта в жизнь стало реальностью.

На завершившемся на днях саммите в китайском Сиане Китай, Кыргызстан и Узбекистан подписали трехстороннее соглашение о конкретных шагах по строительству железной дороги в обход России. В конечном итоге из этих стран появится максимально короткий путь в Европу. Новый транспортный коридор позволит перевозить грузы из КНР и стран Центральной Азии в государства Евросоюза и Ближнего Востока.

И дело не только в том, что Россия находится под санкциями и везти через нее товары сейчас крайне проблематично. Под санкциями она будет находиться не всегда. А железная дорога, благодаря которой Кыргызстан окажется в центре стратегически важнейшего железного моста, связывающего Евразию с Юго-Восточной и Западной Азией, Ближним Востоком, обеспечит нам возможность привлечения инвестиций и доходов от транзита грузов, создания тысяч новых рабочих мест – и еще множество плюсов.

Железная дорога начнется на перевале Торугарт (где уже есть железнодорожная ветка, идущая из Китая). Дальше она пойдет через Арпу и Макмал до Джалал-Абада, где встретится и соединится с железнодорожной сетью Узбекистана. Общая протяженность дороги составит 454 километра, из которых почти триста километров пройдут по территории Кыргызской Республики. Путь из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы станет короче примерно на 900 километров, а сроки доставки уменьшатся примерно на неделю.

И то, что три страны наконец-то вплотную приступили к строительству железной дороги именно сейчас, связано не только с обострившимися проблемами в отношениях России и Европы. Скорее всего при другом кыргызском президенте этот проект так до сих пор и лежал бы, как говорится, под сукном.

Садыр Жапаров стремительно ворвался во власть и так же стремительно начал преобразования, над которыми вяло задумывались его предшественники. Он достаточно быстро решил казавшийся в принципе нерешаемым вопрос "Кумтора", обратив его деятельность в пользу Кыргызстана; он не на бумаге, а в реальности развернул по всем фронтам борьбу с коррупцией; он нашел способ утихомирить зарвавшихся "правозащитников", вставлявших палки в колеса не одной действующей власти.

Теперь он построит железнодорожную магистраль. Он – построит, в этом можно не сомневаться. У него достаточно энергии, сил и воли, вполне достаточно времени (до полного окончания строительства пройдет около десяти лет). А через десять лет, по прогнозам экспертов, у Кыргызстана будет выход к морю, полная интеграция в мировую торговлю. И будет новый повод гордиться своим президентом.

За недолгий пока срок своего президентства Садыр Жапаров вошел в "клуб тяжеловесов" - лидеров мировой политики. Вошел без особых проблем и усилий, прочно там обосновался и стал полноправным членом клуба. И буквально на наших глазах продолжает, образно говоря, наращивать мускулы. Не обращая внимания на необоснованную критику "оппозиционеров" и действуя исключительно в интересах Кыргызстана.

Только за эту весну он дал соотечественникам по крайней мере два повода для гордости. Первый раз – поехав в Москву для участия в параде Победы и открытия мемориала кыргызским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Москву он посетил не по "приказу" Путина, как подтявкивали из подворотен его так называемые оппоненты. Кыргызский президент руководствовался двумя целями: почтить память кыргызстанцев, погибших, защищая нашу общую родину, и сохранить связь с союзником и главным стратегическим партнером.

И в Китай на саммит Жапаров отправился, исходя из интересов Кыргызстана. И снова добился поставленных целей: навел прочные мосты с Китаем. В виде укрепившихся отношений с Си Цзиньпином и будущего железного моста, сулящего нашей стране большие политико-экономические возможности.