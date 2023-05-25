Политики и звезды Кыргызстана вновь сыграют в футбол

С 26 по 28 мая этого года пройдет розыгрыш традиционного дружественного турнира "Мурас", в котором участвуют 16 команд, собранных из представителей различных сфер общества. Среди них числятся: команда президента Кыргызской Республики, команды представителей культуры, бизнеса, СМИ, спортивных федераций, ветеранов футбола, депутатов Жогорку Кенеша, руководителей областей и городов, духовенства, медицинских и образовательных учреждений. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, главным отличием данного розыгрыша, ставшим уже традиционного турнира, является то, что в состав участников добавилась команда "Курултай", составленная из делегатов института народовластия. Кроме этого, турнир "Мурас" будет также проводится между командами, составленных из игроков до 40 лет. Напомним, что победителем предыдущего розыгрыша была команда "Спортивные федерации".

Матчи среди составов до 40 лет пройдут на площадках Футбольного Центра КФС 26-27 мая.

Трансляции игр данного турнира будут доступны в прямом эфире телеканала КТРК Спорт.

Все желающие также могут свободно посетить все матчи турнира "Мурас".

Главной целью данного соревнования является развитие спорта в стране, популяризация здорового образа жизни. Кроме того, турнир призван укрепить взаимное сотрудничество и партнерство между представителями различных сфер общественности нашей страны.

Официальная жеребьевка состоялась 24 мая, где16 команд были разделены на 4 группы и стали известны расписания матчей.