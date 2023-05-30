ГКНБ изъяли около 62 тысяч бутылок алкоголя с сомнительными акцизами

ГКНБ КР в ходе борьбы с незаконным оборотом подакцизных групп товаров с 13 по 26 мая 2023 года выявлены и задокументированы факты хранения в целях реализации крупной партии алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, в складских помещениях, расположенных в городах Кызыл-Кия и Раззаков проведены санкционированные судом обыски, по результатам которых обнаружено и изъято из незаконного оборота более 62 тысяч бутылок алкогольной продукции, из которых 51 тысяч 600 бутылок имеют сомнительные акцизные марки (водка, коньяк и пиво).

В целях определения подлинности акцизных марок в изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции, ГКНБ КР назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты меры согласно законодательству КР.

Следует отметить, что в рамках имеющихся материалов проверяется причастность ответственных должностных ГНС при МФ КР, допустивших факт незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции (производство, хранение, перемещение и реализация), в результате которого из-за неуплаченных налогов (акцизный налог, НДС, НПС и НП) бюджету страны причинен материальный ущерб на значительную сумму.

ГКНБ КР предупреждает, что незаконный оборот подакцизных групп товаров преследуется в рамках законодательства КР, а причастные к ним лица будут привлечены к уголовной ответственности".