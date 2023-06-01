ГКНБ возбудил уголовное дело на кандидата в депутаты Улана Сариева

ГКНБ возбудил уголовное на кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу №26, по статье 196 УК КР (подкуп голосов избирателей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе расследования уголовного дела был проведен ряд следственных и санкционированных судом специальных следственных действий, в результате которых в отношении кандидата в депутаты ЖК КР по Ленинскому одномандатному округу №26 "С.У.А." и его окружения получены неопровержимые доказательства в виде попытки подкупа избирателей во время агитационного периода, использования финансовых средств, не заложенных в избирательном фонде, злоупотребления административным ресурсом и подвоза избирателей.

"В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела, по результатам которых собранные материалы будут направлены в ЦИК КР для дальнейшего рассмотрения, по существу" – говорится в сообщении ведомства.