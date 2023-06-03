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Президент Евросовета: Мы готовы поддерживать Кыргызстан во всех сферах

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 3 июня, в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области в рамках официального визита в Кыргызскую Республику президент Европейского Совета Шарль Мишель встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Стороны обсудили ряд важных вопросов двухстороннего сотрудничества. В частности, Садыр Жапаров отметил огромный вклад Европейского Союза в развитие и стабильность Кыргызстана и высоко оценил партнёрство и сотрудничество с ЕС.

"Мы демократическое государство, которое достигло заметных успехов в области прав человека. Но мы понимаем, что есть определенные препятствия, которые мы должны преодолеть. Благодаря международным партнерам мы намерены их разрешить. Одним из приоритетных направлений - это развитие экономики. Кыргызстан обладает природными ресурсами и молодой рабочей силой. Мы готовы использовать имеющиеся ресурсы и сотрудничать с Евросоюзом во многих сферах деятельности", - заявил глава государства.

В свою очередь Шарль Мишель поблагодарил Садыр Жапарова за теплый прием и отметил, что развитие связей должны приводить к экономическому развитию и улучшению уровню безопасности и достижению общих целей.

"Мы обсудили целый ряд вопросов, касавшихся двухсторонних отношений и за последние месяцы мы наладили много контактов, которые позволяют нам открыть новую главу двухсторонних связей в расширенном соглашении в партнерстве и сотрудничестве, которое позволит нам открыть новое пространство для нашего взаимодействия в разных сферах. В частности, таких темы, как права человека и условия труда. Необходимо работать над расширением и укреплением вашего потенциала, касающиеся энергетической сферы", - заявил президент Евросовета.

В конце Шарль Мишель пригласил Садыра Жапарова с официальным визитом в Бельгию и президент Кыргызстана принял приглашение.


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URL: https://www.vb.kg/430100
Теги:
визит, Европейский союз, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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