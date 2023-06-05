В КРСУ снимают кино о кыргызстанских просветителях прошлого

У актера Русского театра драмы имени Ч.Айтматова Дмитрия Балбекина звонит телефон.

- Я сейчас на съемках, - серьезно отвечает мастер сцены.

Именно так. Не игрушки какие-нибудь. Все вполне профессионально… Если не отвлекаться на мелочи. Мелочь, например, то, что Балбекин – единственный "настоящий" актер, занятый в этой сцене. Мелочь, что режиссер – студентка третьего курса кафедры международной журналистики КРСУ Яна Крайнюкова. Ну а то, что съемка проводится не в специальном павильоне, а в аудитории университета, - это такая мелочь, о которой и говорить не стоит.

Снимает эта группа творческих энтузиастов цикл документальных фильмов о кыргызстанских просветителях прошлого. Об академике Михаиле Лущихине – советском и киргизском ученом в области зоотехники; о заслуженном деятеле науки РСФСР и Киргизской ССР Константине Скрябине, чье имя носит сельскохозяйственная академия; об основателе и первом директоре первой бишкекской школы с кыргызским языком обучения Михаиле Рудакове…

Если про первых двух деятелей кыргызстанцы (за редким исключением) хоть что-то да знают, информации о Михаиле Алексеевиче Рудакове ничтожно мало. Ее, эту информацию, буквально по крупицам собирали нынешние "кинематографисты" из Кыргызско-Российского Славянского университета.

В 1926 году, когда открылась эта школа номер 5, Михаил Рудаков был начальником городского управления народного образования. Его и назначили временным директором, а после Великой Отечественной войны он стал директором на постоянной основе. Кыргызским языком он владел в совершенстве. И искренне переживал за каждого своего ученика, делал все возможное и невозможное, чтобы дать как можно большему количеству кыргызских детей общее образование. Привлекал к учебе ребят из отдаленных сел (при школе был открыт интернат).

После войны школа считалась самой сильной в стране. Ее выпускники своими силами поступали в лучшие вузы Москвы, Ленинграда и других крупнейших российских городов. Среди бывших учеников 5-й школы – видные политические и государственные деятели, ученые, дипломаты…

В том числе и известный писатель Оскон Даникеев. Вот о нем как раз сегодня и речь.

В аудитории КРСУ снимается одна из сцен фильма о Михаиле Рудакове. За столом – члены комиссии, решающей, кого из вчерашних школьников в какой вуз направить. Учитель-директор Михаил Алексеевич Рудаков (его играет Дмитрий Балбекин) представляет одного из лучших своих учеников Оскона Даникеева.

Парень разносторонне одарен, дисциплинирован, целеустремлен, член ВЛКСМ. Характеризуется только с положительной стороны. Рудаков предлагает направить его на учебу в Московский горный институт.

Строгая комиссия внимательно изучает документы. Одобрительно кивает: парень действительно достойный. Только почему Московский горный? У Оскона явная склонность к творчеству. Не лучше ли было бы ему учиться в вузе гуманитарной направленности? Изучать искусство, архитектуру…

- Михаил Алексеевич, вы не ошиблись?

- Нет, не ошибся, - после паузы отвечает Рудаков. – Какая стипендия в предлагаемых вами вузах? 120-130 рублей? А в горном институте – 195.

В данном случае это принципиально: Оскон Даникеев – сирота, и ему очень непросто будет без поддержки пробиться в этом мире. Поддержка необходима, особенно материальная.

- Пожалуй, вы правы. В конце концов, и в горном деле нужны творческие люди.

Судьбу Даникееву все же обмануть не удалось. Успешно окончив Московский горный институт и несколько лет проработав инженером (а после несколько лет прозанимавшись научно-педагогической работой во Фрунзенском педагогическом институте), он все-таки отучился на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР…

Один дубль, второй, третий. Разные ракурсы. Крупные планы. Режиссер Яна с упорством перфекциониста добивается идеального отыгрывания сцены. Какая вроде бы разница – слово в слово по тексту звучат реплики, или актеры слегка импровизируют? Однако с режиссером не поспоришь. Приходится переснимать.

Одного из членов строгой отборочной комиссии играет проректор по информации и связи с общественностью Леонид Сумароков. В остальных ролях – тоже непрофессионалы. Студенты, сотрудники пресс-службы университета.

Когда все будет отснято и смонтировано, мы обязательно вернемся в телецентр КРСУ, чтобы оценить фильм, получившийся в итоге. Пока ясно одно: будет интересно.