Выборы в РУз: Интервью с членом ЦИК Гульнозой Рахимовой

В Узбекистане идет подготовка к досрочным выборам президента, назначенным на 9 июля. Вчера началась предвыборная агитация кандидатов. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в новую редакцию Конституции, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий руководитель страны Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

"Центральная избирательная комиссия направила в международные организации и избирательные органы зарубежных стран, в том числе Кыргызстана, приглашения. Участие международных наблюдателей на предстоящих выборах в Узбекистане послужит проведению этого важнейшего политического события в жизни нашего народа и страны открыто и прозрачно на основе общепризнанных демократических принципов. Вместе с этим международное наблюдение способствует обеспечению реализации избирательных прав граждан, двухстороннему обмену знаниями и информацией о практике избирательного процесса и служит основой установления прочных международных отношений", - сказала в интервью vb.kg Гульноза Рахимова, постоянный член Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

Есть какой-то определенный стандарт, сколько наблюдателей должно быть на выборах?

- Динамика международного наблюдения за выборами в Узбекистане свидетельствует о том, что участие международных наблюдателей в последние годы увеличивается. На примере выборов президента Республики Узбекистан эти показатели выглядят следующим образом: если на выборах 2015 года участвовало 296 иностранных наблюдателей, на выборах 2016 года – 555, то на выборах 2021 года – 971. Таким образом, выборы в Узбекистане проходят в условиях радикальных перемен и демократических реформ, формируется новая политическая среда, и международное сообщество уделяет этим изменениям все больше внимания.

Узбекистан, развивая свою избирательную систему, обеспечивает и защищает конституционные избирательные права и свободы своих граждан и участников выборов, и в то же время открыт для международного наблюдения не только за своими национальными выборами, но и референдумами. Таким образом, наша страна реализует общепризнанные принципы и нормы международного права в проведении демократических выборов, обеспечении и защите избирательных прав и свобод участников избирательного процесса.

В наше время так часто меняются и принципы, и нормы. Но, судя по вашим словам, они остаются неизменными при проведении выборов?

- На сегодняшний день Узбекистан как полноправный субъект международных отношений присоединился к более 80 международным документам о правах человека, которые охватывают общепризнанные принципы и нормы международного права.

В их числе - Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о политических правах женщин, Декларация ООН о принципах международного наблюдения за выборами, Декларация о критериях свободных и справедливых выборов и другие.

В новой редакции Конституции Республики Узбекистан признается приоритет общепризнанных норм международного права. С учётом международных актов в сфере регулирования института международного наблюдения, деятельность иностранных наблюдателей упорядочена национальным законодательством в рамках, не противоречащих международным актам. У нас довольно хорошо развита практика приглашения международных наблюдателей.

Правовое регулирование статуса международных наблюдателей на выборах в Узбекистане, включая порядок аккредитации, перечень прав, обязанностей и ограничений международных наблюдателей регламентированы Избирательным кодексом и Положением ЦИК о наблюдателях от иностранных государств и международных организаций. В частности, кодексом предусмотрено, что наблюдатели от других стран и международных организаций могут участвовать во всех мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также на избирательных участках и подсчете голосов в день выборов. Положение ЦИК детально определяет порядок деятельности наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на выборах.

В качестве международных наблюдателей вы пригласили правозащитников?

- Согласно практике международного наблюдения за выборами в Узбекистане, наблюдателей условно можно разделить на три группы. К первой относятся наблюдатели от международных и межгосударственных организаций, осуществляющие международное наблюдение по международным документам и обладающие различной международно-правовой силой. В их числе такие международные организации, как БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент, СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, ШОС, ОИК, ОТГ и Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.

Вторую группу наблюдателей составляют специализированные органы и организации, в том числе и международные организации, не имеющие статуса межгосударственных. Основные цели международного наблюдения за выборами и референдумами определены в их уставах или положениях.

И, наконец, к третьей группе международных наблюдателей можно отнести специалистов-экспертов в области избирательного права, юристов, правозащитников и политологов, ученых и исследователей, которые приглашаются Узбекистаном в качестве наблюдателей и которые осуществляют наблюдение за выборами в своих профессиональных интересах.

Как вы сказали, национальная правовая база и практика проведения выборов постоянно совершенствуются в вашей стране. Какие конкретно изменения претерпела правовая база в последние годы?

- В соответствии со сложившейся практикой международного наблюдения в Узбекистане обнародованные результаты, заключения, выводы и рекомендации по итогам мониторинга выборных процессов не остаются без внимания и являются основой продолжения совершенствования национальной правовой базы проведения выборов.

За последние годы Узбекистан поэтапно выполнил ряд рекомендаций БДИПЧ по наблюдению за выборами. Об этом наглядно свидетельствуют такие нововведения, как принятие Избирательного кодекса, внедрение информационных и коммуникационных технологий в избирательный процесс, реализация рекомендации одного из последних отчетов МНВ БДИПЧ по пересмотру Узбекистаном ограничения для голосования на основании дееспособности в соответствии с международными обязательствами.

В первую очередь наша страна в июле 2021 года ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Дальнейшим шагом стало закрепление на конституционном уровне обладания лицами с ограниченными возможностями правоспособности на выборах наравне с другими. В новой редакции Конституции нашей страны установлена норма (статья 128) о том, что граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за тяжкие и особо тяжкие преступления, могут быть лишены права участвовать в выборах только в соответствии с законом и на основе решения суда. В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается.

Позже эта конституционная норма была закреплена в избирательном законодательстве. Так, 6 мая принят Конституционный закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", согласно которому соответствующие статьи Закона "О референдуме Республики Узбекистан" и Избирательного кодекса изложены в новой редакции.

Устанавливается, что недееспособные лица могут быть лишены права голоса только по решению суда. Данная норма послужит конституционной гарантией исключения обстоятельств, при которых какое-либо лицо могло бы быть лишено права на признание его правосубъектности или при которых это право могло бы быть ограничено.

Таким образом, международно-правовые основы деятельности международных наблюдателей регулируются прежде всего международными актами, применение которых происходит в рамках национального законодательства о выборах и референдумах. Такая практика полностью соответствует международным обязательствам нашей страны по участию в выборах международных организаций и наблюдателей иностранных государств.