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Амантур Манапбаев: Государство не должно противопоставлять себя обществу

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане последние несколько лет наблюдаются нарастание общественного недовольства. Это связано по большей части с социально-экономическими проблемами в стране, рассказал VB.KG политолог, общественный деятель Амантур Манапбаев.

По его словам, идет рост цен на продукты продовольствия, на товары первой необходимости, арендную плату за жилье в Бишкеке. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики в 2022 году потребительские цены выросли на 14,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 15,8%. Тарифы и услуги, оказываемые населению, - на 9,1%.

"За год цены на жилье выросли на 45%. Рост цен и тарифов негативно влияют на уровень жизни народа. За последние два года бедных в Кыргызстане стало на 1 млн. больше. Уровень бедности по итогам 2021 года составил 33,3%, то есть на 8% больше, чем в 2020-м. За каждой "сухой" цифрой стоит человеческая жизнь. В Кыргызстане жить стало тяжелее и дороже. Уровень зарплаты и пособий не перекрывает расходы. Многие семьи особенно в регионах голодают. Ощущается нехватка еды и воды. Безусловно, при таких обстоятельствах рост напряжённости в обществе закономерен. Неудивительно, что в медиапространстве регулярно появляются информации о готовящихся попытках государственного переворота в Кыргызстане", - уверен он.

Политолог считает, что корень проблемы лежит не в людях, ищущих справедливости, а в нищете, которая охватила страну.

"Неправомерные действия со стороны людей - это лишь следствия провальной социальной политики в Кыргызстане. В таких условиях необходимо бороться не с теми, кто имеет свое мнение, а бороться за лучшую жизнь народа. Поэтому, критика необходима для эффективного государственного управления. Нужно учиться адекватно ее воспринимать и делать из нее полезные выводы. Государство не должно противопоставлять себя обществу. Ведь оно, по сути, существует ради общества", - поделился Амантур Манапбаев.

Что касается следа "гюленистов" в политике КР, то, по мнению политолога, то молодежь находится под ее пагубным влиянием.

"Мы не должны идти на поводу у "третьих" сил. Вмешательство во внутренние дела Кыргызстана в любой форме недопустимо. Свои проблемы мы вправе решать сами. Не стоит "играть" переживаниями народа", - подчеркнул Манапбаев.


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URL: https://www.vb.kg/430220
Теги:
Кыргызстан, власть, общество
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