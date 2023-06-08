Президент Садыр Жапаров принимает участие в Международном форуме Астана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан прибыл в Конгресс-центр "Астана" для участия в Международном форуме Астана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие началось с церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеров стран и глав делегаций, прибывших на форум, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Форум посвящен вопросам внешней политики и международной безопасности, международного развития и устойчивости, энергетики и изменения климата.