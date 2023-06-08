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Президент Садыр Жапаров принимает участие в Международном форуме Астана

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, в рамках рабочего визита в Республику Казахстан прибыл в Конгресс-центр "Астана" для участия в Международном форуме Астана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие началось с церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеров стран и глав делегаций, прибывших на форум, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Форум посвящен вопросам внешней политики и международной безопасности, международного развития и устойчивости, энергетики и изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/430235
Теги:
Казахстан, форум, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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