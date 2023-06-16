В Циндао в рамках "Форума производственно-поставочных цепочек ШОС" торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Жусубали Торомаматов принял участие в Первом международном энергетическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В рамках работы Форума торговый представитель Минэкономкоммерции представил презентацию о перспективах Кыргызской Республики в энергетическом секторе.

В частности, выразил благодарность представителям Пилотной зоны ШОС, Шандуньской портовой корпорации и Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом за участие в столь значимом мероприятии - Первом международном энергетическом форуме в городе Циндао.

Как он отметил, Кыргызстан является сердцевиной Центральной Азии и одним из важных транспортных узлов Экономического пояса Шёлкового пути: страна на севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, Таджикистаном, на востоке - с Китаем.

Территория Кыргызстана на 95% состоит из горной массы, поэтому страна богата водными ресурсами. На сегодня Кыргызстан вырабатывает 15 млрд кВтч гидроэнергии в год, однако это всего лишь 1/10 часть всего гидроэнергетического потенциала страны. Путем эффективного использования ресурсов и технологий можно вырабатывать 142 млрд кВтч гидроэнергии в год.

Китай является важным торговым партнером для Кыргызстана и крупнейшим потребителем энергопродуктов. В целях эффективного продвижения торгово-экономических связей между Китаем и странами ШОС Кыргызстан считает необходимым создание Международного энергетического торгового центра, который станет гарантийной и информационной платформой, а также оперативным решением финансов, расчетов, логистики и таможни, - подчеркнул Ж. Торомаматов.

Также призвал представителей китайской стороны, других участников форума инвестировать в энергетический сектор Кыргызстана.

Напомним, организаторами данного форума являются:

- Административный комитет пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС;

- Шаньдунская Портовая Корпорация;

- Циндаоская международная энергетическая биржа".