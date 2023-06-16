Ученые и городские службы назвали причины дефицита воды в Бишкеке

400 литров воды в сутки на одного человека – ученые-гидрологи высчитали актуальный на сегодня объем потребления воды в столице. Об этом сообщает ОФ "САМР Алатоо".

По его данным, эту цифру они получили, разделив количество водопотребления, составляющее 6 кубометров воды в секунду на 1 млн 200 человек – численность населения Бишкека. Показатель превышает нормы, установленные "Бишкекгорводоканалом": для одного жителя частного дома – 170 литров и квартиры в многоэтажке – 310 литров.

Рафаэль Литвак, доктор технических наук и сотрудник Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР (ИВП и ГЭ), считает, что такое безмерное и бесконтрольное потребление стало причиной снижения уровня воды в Орто-Алышском водозаборе, снабжающим город питьевой водой. По данным "Бишкекгорводоканала", статическая отметка воды в нем сократилась до 20-ти метров, что говорит о том, что расход влаги превышает ее запасы. Несмотря на то, что водозабор "тратит" на горожан половину своего резерва, уровень подземных вод резко сократился. "Город потребляет больше воды, чем ее приходит на Орто-Алышское месторождение. При этом реки Ала-Арча и Аламедин наполняют водозабор в достаточном количестве и даже больше. Поэтому причины дефицита воды не в изменении климата и эффекте "температурного запаздывания", когда ледники еще не начали таять, а в городе уже установилась жаркая погода. Дело, скорее, в режиме хозяйствования", - рассказал Сергей Ерохин, заведующий лаборатории "опасных экзогенных и гидрогеологических процессов" ИВП и ГЭ НАН КР.

С точки зрения ученых, наращивание Орто-Алышского водозабора и бурение вокруг него дополнительных скважин не разрешит нынешнюю ситуацию с водой. Их рекомендации, озвученные на встрече с представителями ответственных госструктур и городских служб, призывают к усилению контроля за потреблением среди населения и дополнительному техническому оснащению системы обеспечения водой. Под номером один в этом списке предложений – установка водомеров в домах с приусадебными участками. Из общего числа домохозяйств только у 2,5% установлены счетчики. Процесс затрудняет нарушение норм при строительстве частных домов, особенно в жилмассивах вокруг столицы. "Дома здесь зачастую строят "ашарным" методом, все трубы прячут под землей и найти, куда подключиться, для наших сотрудников составляет большую проблему. Хотя мы готовы установить приборы учета за свой счет", - сообщил Талайбек Орозов, руководитель "Бишкекгорводоканала". По его словам, многоэтажные дома оснащены счетчиками всего на 40%, а хаотичное строительство элитных жилых районов, в следствие чего растет количество потребителей, только усугубляет дефицит воды. В этом случае при выдаче разрешений необходимо требовать от стройкомпаний установку локальных очистительных сооружений в каждом новом жилом комплексе.

Ученые и городские службы отметили срочность строительства нового водозабора для ирригационных нужд. Представители науки предложили расположить водозабор вдоль Большого Чуйского канала. Они уже смоделировали данный вариант и провели технические расчеты. Средства на строительство водозабора предусмотрены в тех бюджетных 500 млн сомах, одобренных парламентом для устранения дефицита воды. В качестве дополнительных источников ученые предложили рассмотреть "высохшие" водохранилища, к примеру, Аламединское, которое после очистки могло бы стать резервуаром накопления воды и ее подачи для нужд автомоек и прочих сервисов, использующих при оказании услуг чистую питьевую воду.

Встреча была организована по инициативе ИВП и ГЭ НАН КР и при поддержке ОФ "САМР Алатоо". Диалог между представителями научной среды и чиновниками, ответственными за водообеспечение столицы, подтвердил готовность сторон сотрудничать. Научно обоснованный подход совместно с компетенциями и доступом к финансам должен сработать лучше, чем сокращение объемов или полное отключение воды населению.