"Мы решились на эксперимент". В музее ИЗО организовали уникальную выставку

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева в Бишкеке стартует уникальный курс лекций-экскурсий "Вода в Кыргызском изобразительном искусстве. Водные ресурсы и их значимость".

Корреспондент vb.kg специально для читателей нашего издания посетила экскурсию, чтобы самой убедиться в уникальности мероприятия.

Прежде всего надо отметить, что идея проведения экскурсии принадлежит Службе водных ресурсов Минсельхоза Кыргызстана, сотрудники которой обратились с просьбой к руководству музея рассказать о воде, используя в качестве объектов исследования произведения искусства…

"Просьба была необычной, но мы решились на эксперимент, И наша команда экскурсоводов, научных сотрудников музея изучали архивы, и все имеющиеся у нас в экспозиции на сегодня работы. В итоге составили действительно уникальный курс.

Попробуем просто поразмышлять о самой теме экскурсии. Как кочевники кыргызы всегда были среди всех стихий: воды, ветра, под чистым небом, и в природе, И, конечно, особо почитали воду. В орнаментах на ширдаках и ала-киизах мы можем увидеть эти особые знаки. О том как берегли и ценили воду можно представить по предметам из кожи, в которых сохраняли живительную влагу.

Ведь если вдуматься, то получается, что наши предки знали о воде чуть больше нас - неспроста же они бросали кусочки серебра в воду и кумыс, и напиток сохранялся. Говорят, что наши женщины и не снимали серебряные украшения при приготовлении пищи, считая что они могут уберечь не только их, но и пищу. И заметьте, в обиходе кочевников не было ничего лишнего, все было функционально и экологично. Все шло в дело: и остатки шерсти, и воды, ничего не пропадало.

Стихия воды, ее философично вселенский круг во все времена вовлекали в себя художников, поэтов. Достаточно посмотреть на наскальные рисунки, на картины художников, изображающих самые невероятные состояния и субстанции воды: и снег, и туман, и штормы, и штили на Иссык-Куле. Художники во все времена осмысливали и "говорили о воде" проникновенно и сокровенно. Они писали хлопковые и пшеничные поля, зеленые горы, и все это потому, что у их ног, по полям, по горным ущельям бежала вода. И сочный арбуз, и фрукты, и овощи на колхозном столе - все это результат полива, воздействия воды.

Человеку даруется такая возможность- жить и радоваться этому богатству, а художники могут сохранить это разнообразие и изобилие навсегда на своих холстах или даже в металле. Уникальная работа автора Виктора Шестопала, которому удалось в металле изобразить и бегущую по волнам девочку, и саму воду - динамичную полоску металла. Особая тема - гидростроители - написанные громадины плотин и люди-точечки говорят о мощности, силе инженерной мысли, человеческого мышления, но в тоже время показывают как мал в сравнении с горными хребтами человек.

Посещение музея, экскурсия и прикосновение к теме воды через искусство - шанс задуматься о вечном, о важности сбережения каждого мгновения, каждой капли живительной влаги. Каждый, кто придет посмотреть на работы, связанные с темой воды, может и сам добавлять, рассказывать, делиться своими познаниями о водных ресурсах Кыргызстана. Экскурсоводы с благодарностью будут собирать такую информацию. Будем рады родителям с детьми, школьникам и студентам", - рассказала заведующая отделом пропаганды изобразительного искусства музея имени Гапара Айтиева Алтынай Кудайбергенова.