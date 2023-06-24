МДС считает, сперва надо выработать концепцию развития горнорудной отрасли

Ряд важных текущих вопросов горнодобывающей отрасли обсудил комитет Международного делового совета по минеральным ресурсам. Среди них - использование рекультивационных фондов недропользователей, применение к горнодобывающим компаниям тарифов на электрическую энергию, сборы за удержание лицензий на право пользования недрами, иные налоговые и неналоговые платежи, а также статус проекта Горного кодекса КР.

В целом, за последние пять лет законодательство по горнорудной отрасли, как сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, претерпело значительные изменения. В частности, была увеличена финансовая нагрузка на недропользователей, введены новые платежи (налоговые и неналоговые), увеличены ставки некоторых платежей, установлены монопольные права для госпредприятий на некоторые виды услуг. Законодательной властью регулярно предлагаются инициативы по монополизации рынка с выделением преференций для госкомпаний.

Участники заседания комитета МДС пришли к выводу, что для улучшения законодательства и условий ведения деятельности в горнорудной отрасли будет эффективнее сначала выработать концепцию развития горнорудной отрасли, которая поможет сформировать общее видение дальнейших действий по совершенствованию условий деятельности в отрасли. Затем разработать стратегию с пошаговым планом мероприятий с учетом периодов строительства и производственной деятельности каждого значимого горного предприятия, программы освоения малых месторождений.

"При наличии таких документов у законодательной и исполнительной власти будет четкое понимание по разработке нормативно-правовой базы горнорудной отрасли", - считает глава МДС.