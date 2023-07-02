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Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за 12 тысяч долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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Последнее письмо, которое уругвайский пассажир "Титаника" Рамон Артагавейтия Гомес отправил своей семье за несколько дней до затопления лайнера в 1912 году, ушло с молотка за 12 тысяч долларов на аукционе в Монтевидео, сообщил РИА Новости представитель аукционного дома Zorrilla.

"Письмо было продано на аукционе за 12 тысяч долларов", - заявил представитель аукционного дома.

Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено на аукцион вместе с фотографией уругвайца, которое было сделано в 1909 году. Письмо было отправлено 12 апреля из Ирландии, последней остановки лайнера перед тем, как он вышел в воды Атлантического океана.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/430808
Теги:
аукцион, Великобритания, США, крушение
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