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За вымогательство авто и денег задержан член ОПГ Камчы Кольбаева

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР задержан активный член ОПГ, неоднократно осужденный и состоящий на учете в МВД КР как активный член преступной группы Камчы Асанбека - Н.С.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Н.С.Т. в сентябре 2021 года путем физического давления и угрозы здоровья принудительно забрал у гражданина КР автомашину Мерседес S500 и денежные средства в размере 17 тысяч долларов США. В результате проведенных следственных действий последний в порядке ст.96 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц".


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URL: https://www.vb.kg/430966
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, ОПГ
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