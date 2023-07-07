За вымогательство авто и денег задержан член ОПГ Камчы Кольбаева

ГКНБ КР задержан активный член ОПГ, неоднократно осужденный и состоящий на учете в МВД КР как активный член преступной группы Камчы Асанбека - Н.С.Т.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Н.С.Т. в сентябре 2021 года путем физического давления и угрозы здоровья принудительно забрал у гражданина КР автомашину Мерседес S500 и денежные средства в размере 17 тысяч долларов США. В результате проведенных следственных действий последний в порядке ст.96 УПК КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц".