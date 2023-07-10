Неделя достаточно благоприятная. Гороскоп с 10 по 16 июля

Календарное лето приближается к середине и убывающая Луна позволит осуществить отложенные желания и намеченные планы на это лето. Предстоящая неделя достаточно благоприятная, лишь в начале возможны различные не состыковки, отмены намеченных встреч, что может раздражать и провоцировать конфликты.

Овен – появится дополнительная работа, благодаря которой начнёт пополнятся ваша казна. Приложите все усилия для решения финансовых вопросов в течение этой недели. Вы существенно поправите финансовое положение и успеете подготовиться к очередным испытаниям для вашей казны, которые ожидаются во второй половине июля. Удачны и своевременны покупки. Без спешки вы сделаете нужные приобретения, подготовитесь к летнему отдыху и освободите себя от необходимости в последний момент устраивать шопинг.

Телец – пока домочадцы расположены благосклонно, решайте наболевшие вопросы, дабы не омрачать летний отдых очередным выяснением отношений. Уладив важные вопросы, вы со спокойной душой отправитесь в путешествия, которые доставят массу ярких впечатлений. Легко будут решаться деловые вопросы. Возможны незапланированные встречи, в течение которых вы придёте к важным соглашениям. Поторопитесь с отправкой товара, посылок и различных грузов.

Близнецы – благодаря удачному стечению обстоятельств ваша карьера или бизнес пойдут в гору, а финансовое положение начнёт налаживаться. Но уповать только на удачу не стоит. Разговор с влиятельными людьми позволит заручиться поддержкой, а визит в различные инстанции ускорит получение различных документов и разрешений. Решив сделать крупное приобретение, воплощайте задумку в жизнь, не откладывая её на потом. Сейчас вы сможете найти наиболее подходящий вариант.

Рак – вы дирижёр собственного успеха. От вашей решимости и смелости будут зависеть победы в делах, и покорении сердца любимого человека. Вы полны интересных и оригинальных идей, но сами по себе они не осуществятся, а потому важно их вовремя их озвучить. Поддержка знакомых и друзей пригодится при реализации намеченных планов. Возможны дальние поездки, а полученные известия издалека внесут свою лепту в реализации задуманного.

Лев – сосредоточьтесь на главном, а второстепенную работу и хлопоты отложите. Распыляя силы, вы наносите удар по собственному здоровью. Освободившись от суеты, вы сумеете довести до ума важную работу и существенно поправите финансовое положение. Возможны встречи с влиятельными людьми и руководством, в течение которых вы решите важные вопросы, а возможно и добиться карьерного роста. Хорошо поработав на этой неделе, вы сможете устроить в скором времени великолепный летний отдых.

Дева – без споров реализация важных проектов и дел не обойдётся, но будьте выше мелочных придирок некоторых людей из вашего окружения. Зависть к вашим успехам не даёт им покоя, и они пытаются вывести вас из эмоционального положения. Продолжая претворять свои идеи в жизнь, вы, помимо критики, встретите поддержку и с этими людьми сможете выстроить продуктивное сотрудничество. Ожидаются продуктивные и, в то же время, наполненные летним отдыхом и яркими впечатлениями поездки.

Весы – лёгкая, на первый взгляд, перепалка может разрушить доверие как в доме, так и на работе. Воздержитесь от споров и займитесь пополнением казны, развитием бизнеса, либо продвижением по лестнице карьеры. Общение с руководством и влиятельными людьми поможет реализации ваших планов, если вы не станете затрагивать болезненных тем в разговоре. Умелая тактика при ведении переговоров позволит улучшить профессиональное положение и увеличить доходы, что особенно важно в разгар лета, когда траты на отдых возрастают.

Скорпион – не опускайте рук, если планы, на которые вы делали ставку, провалились в самом начале реализации. Учтите допущенные ошибки, и попытайтесь осуществить новые идеи. Скорее всего эта попытка увенчается успехом. Благополучно и насыщенно сложится летний отдых, оставив после себя море впечатлений, а деловые поездки и встречи принесут хороший результат. Удачна неделя для планирования обучения за рубежом.

Стрелец – казна пополнится за счёт дополнительных финансовых поступлений, но с тратами денег не спешите. Поддавшись эмоциям, вы можете стать жертвой изменений происходящих в мире, и полученные деньги могут быть истрачены впустую. Тщательно оценив ситуацию и посоветовавшись с близкими людьми, вы умело распорядитесь деньгами, потратив их на важные покупки, а также семейный летний отдых.

Козерог – оставьте при своём мнении людей, жаждущих конфликтов, и не торопитесь с покупками, прочими тратами. Освободившись от навязчивых мыслей и желаний, вы будете открыты для новых предложений и, они начнут приходить от разных людей. Появится возможность реализовать амбициозный проект на работе, а также направиться в увлекательное летнее путешествие. Компанию в летних приключениях составят близкие люди, которые не дадут вам заскучать.

Водолей – не состыковка ожиданий и действительности может привести к эмоциональным всплескам, создавая хлопоты со здоровьем и отражаясь на отношениях с домочадцами. Решения возникших затруднений найдутся, а потому вы быстро справитесь с последствиями эмоциональных встрясок, восстановите отношения в доме и начнёте пополнять казну. Благодаря дополнительным финансовым поступлениям, вы сможете совершить хорошие покупки и сделки с недвижимостью.

Рыбы – находясь в плену эмоций, сложно принять взвешенное решение. Почувствовав давление со стороны некоторых знакомых и коллег, не спешите с ответом. Выждав время и приведя эмоции в порядок, вы сможете определиться с дальнейшими действиями и направлением развития в карьере. Возможны незапланированные поездки и встречи, как деловые, так и развлекательные, а случайное знакомство во время отдыха станет началом романа, которые окажется не таким мимолётным как лето.

Астролог Андрей Рязанцев