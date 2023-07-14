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МЦР: Облачную электронную подпись можно будет получить онлайн

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У кыргызстанцев появится возможность получить облачную электронную подпись (далее – ОЭП) в онлайн режиме, а также в загранучреждениях Кыргызской Республики. Соответствующая работа ведется Министерством цифрового развития в целях повышения качества и доступности услуг гражданам, сокращения сроков оказания и оптимизации процессов по предоставлению госуслуг на базе Удостоверяющего центра ГП "Инфоком", сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года будет проведен пилотный проект по внедрению возможности получения облачной электронной подписи удаленным способом для граждан Кыргызской Республики.

Как можно будет получить ОЭП в онлайн режиме:

1) С помощью мобильного приложения пройти процедуру идентификации посредством сервиса Face ID с применением технологии Liveness в режиме реального времени (Liveness – технология защиты от попыток мошенничества для надежной биометрической идентификации пользователей с использованием распознавания лиц);

2) В случае успешного прохождения идентификации заявитель вводит номер контактного телефона и адрес электронной почты, куда в дальнейшем будут отправлены пин-коды для работы с ключами электронной подписи, сформированными посредством "облачных" технологий;

3) В завершение указанных процедур производятся генерация и выдача ключей электронной подписи, сформированных посредством "облачных" технологий на стороне удостоверяющего центра ГП "Инфоком" в автоматическом режиме.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики уполномочено на выдачу облачных электронных подписей гражданам Кыргызской Республики, находящимся за пределами страны. МИД КР будет осуществлять выдачу ОЭП в дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

Выдача ОЭП в дипломатических представительствах и консульских учреждениях начнется 25 июля 2023 года.

На сегодняшний день ГП "Инфоком" производятся организационно-технические мероприятия, связанные с подключением дипломатических представительств и консульских учреждений к программному обеспечению по выдаче ОЭП.

Работа по запуску пилотного проекта по выдаче ОЭП онлайн, а также в загранучреждениях проводятся в рамках распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Справка: ОЭП необходима для сдачи налоговой отчетности, а также получения госуслуг (справки, выписки) на Портале электронных услуг portal.tunduk.kg.

На сегодняшний день выдано 424175 подписей юридическим и физическим лицам.


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URL: https://www.vb.kg/431114
Теги:
Кыргызстан, финансовая отчетность
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