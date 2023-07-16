Узбекистанцы стали все чаще хвастаться крутыми подарками для "вторых" жен

В узбекском сегменте соцсетей активно набирает популярность новый странный тренд – богатые мужчины хвалятся друг перед другом своими крутыми подарками для так называемых "вторых жен". Что стоит за этим хвастовством – просто желание привлечь хайп или возможность показать всем вокруг насколько ты крут, пока непонятно, но очевидно одно – это уже вызвало бурю негатива у пользователей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Все началось с того, что магазин электроники Elmakon разместила в нескольких городах Узбекистана баннеры со странными слоганами – "позаботься о второй жене". Косвенно эта фраза пропагандировала многоженство и полигамию. И это при том, что в Узбекистане есть статья 126 Уголовного кодекса, где четко и ясно говориться, что за "многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства можно получить штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин, исправительные работы до трех лет, ограничение свободы от одного года до трех лет либо тюремный срок до трех лет".

После ажиотажа в соцсетях представители магазина заявили, что их не так поняли, а фраза относилась к автомобилю, который считают второй женой. Тема тогда утряслась, а осадок остался.

Источник: podrobno.uz