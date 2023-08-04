Акылбек Жапаров: Нам удалось добиться темпа роста экономики в 7%

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в Международном экономическом форуме "Иссык-Куль 2023" в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В форуме также приняли участие член Центрального комитета КПК, Секретарь Партийного комитета КПК провинции Цинхай Чэнь Ган, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, представители бизнес-кругов стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Выступая с приветственным словом, глава кабинета министров поприветствовал гостей форума в туристическом городе Чолпон-Ате и отметил, что советский космонавт Алексей Леонов, увидев озеро Иссык-Куль из космоса, назвал его "оком земли".

Он также отметил, что иссык-кульский экономический форум проводится с 2014 года и стал доброй традицией, прерванной пандемией коронавируса.

Глава кабинета министров подчеркнул, что развитие экономических отношений стимулирует развитие торговли и инвестиций.

"Бизнес - двигатель прогресса, а технический прогресс его ключ. Экономические отношения способствуют укреплению международной стабильности и безопасности. Мы стремимся создать все условия для привлечения инвестиций в нашу страну, которая обладает большим потенциалом для развития гидроэнергетики, туризма, сельского хозяйства, IT технологий. Мы открыты для инвесторов 25/8",- отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина сказал, что поскольку "Кыргызстан находится между Востоком и Западом, наша страна готова служить региональной площадкой для взаимовыгодного сотрудничества".

"Приглашаю вас к сотрудничеству с Кыргызстаном. Отрадно, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, заложенные в период расцвета Великого Шелкового пути, сохраняются и развиваются в новых исторических условиях. Площадка иссыкульского форума тоже является своего рода вкладом в его развитие",- подчеркнул Акылбек Жапаров.

Кроме этого, глава кабмина отметил, что на сегодняшний день весь мир, в том числе и Кыргызстан живет в условиях экономической турбулентности, геополитических рисков, климатических катастроф и бедствий, нестабильности на мировых рынках и цен на продовольствие и энергоносители, глобальной инфляции.

"В китайском языке слово "кризис" состоит из двух символов, один означает "опасность", а другой - "возможность". Несмотря на кризисы, мировые эксперты подчеркивают, что Кыргызстан находится на пути устойчивого развития. Мы убедились в этом в 2022 году: нам удалось добиться темпа роста экономики в 7%. В рейтинге стран по достижению целей устойчивого развития, Кыргызстан уверенно занял 45 место из 166 стран, лидируя в Центральной Азии. Для нас это высокий показатель, который свидетельствует о правильном направлении развития, определенного Президентом страны",- акцентировал Акылбек Жапаров.

В завершение своего выступления, Глава Кабмина выразил уверенность, что форум станет площадкой для обмена полезными контактами, "которые в будущем проявятся виде крупных инвестиционных проектов и соглашений".