Кыргызстан занимает третье место по импорту дынь из Узбекистана

В первом полугодии 2023 года экспорт Узбекистана по дыням составил 16,7 миллиона долларов США.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан за шесть месяцев этого года экспортировал 79,9 тысячи тонн дыни, что на 16,8 тысячи тонн больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

В тройку лидеров импортеров вошли Казахстан - 35,7 тысячи тонн, второе место занимает Россия - 29,3 тысячи тонн и третье – Кыргызстан. В нашу страну уже поставлено 12,6 тысячи тонн. И вкуснейшие узбекские дыни продолжают поступать к нам. Спрос на них не падает.