Елена Чигибаева: Искусственный интеллект может заменить учителей

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прошел молодежный форум государств Центральной Азии, приуроченный к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. В рамках мероприятия проходили панельные дискуссии на различные актуальные темы. По теме внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере образования Кыргызстана выступила Елена Чигибаева - соосновательница сообщества девушек и женщин в крипте и первой децентрализованной автономной организации DAO @weincrypto

"2023 год- это год искусственного интеллекта ChatGPT, OpenAI, и другие приложения сейчас набирают обороты и становятся популярными. Насколько готова система образования к использованию искусственного интеллекта. Недавно ЮНЕСКО провело внеочередное исследование и из опрошенных 450 учебных заведений Кыргызстана менее 10% готовы к использованию ИИ. Мы находимся в самом начале развития этой технологии.

Как мы можем использовать ChatGPT и использовать ИИ в системе образования. Он выдал оптимальные решения - это персональное обучение, когда можно учитывать особенности детей, подростков, студентов создавать персональные учебные планы, программы обучения. Автоматизированная оценка становится более объективной, так как искусственный интеллект может быстро обрабатывать большие данные и выдавать объективные результаты, нежели чем это делается вручную преподавателями.

Искусственный интеллект может заменить учителей и стать виртуальным тьютором на разные предметы. Сейчас с развитием технологии быстро устаревают учебные планы. Можно сказать, что закон об образовании устарел потому, что в нем нет отсылок на использование искусственного интеллекта в образовании. А также нет того, что мы сейчас можем использовать, как технологии для обучения.

В настоящее время есть достаточно приложений, которые упрощают работу преподавателей, учителей, которые много тратят времени на ведение административных задач. Эти алгоритмы можно спокойно выполнять искусственный интеллект. Важно подчеркнуть, что ИИ становится виртуальным помощником в различных аспектах. Это изучение языков, предметов, развития навыков коммуникации.

На сегодняшний существует виртуальные ассистенты для учителей, есть приложения, которые планируют процесс образования, обучения, выстраивают индивидуально программы. Есть приложения, которые ведут контроль над учителями и учениками со стороны родителей.

В Кыргызстане создан исследовательский центр искусственного интеллекта при парке высоких технологий, создается рабочая группа, собралось много энтузиастов вокруг данного проекта" - рассказала Чигибаева.