Мафия бросила вызов генералу Ташиеву

3 августа криминальный авторитет Камчы Кольбаев (он же известный далеко за пределами Кыргызстана Коля-Киргиз) отметил очередной день рождения. Отметил не просто так, а с особым шиком. Заключенные колонии №3, что в селе Новопокровка, поздравили своего лидера, нарядившись в футболки с его изображением.

Кольбаев на футболках многолик и многогранен. Каждая футболка украшена не похожим на другие портретом. Заморочились, короче говоря, господа зэки. Потратились и на текстиль, и на печать картинок. Явили миру эдакий групповой портрет вора в законе. И разослали его по соцсетям, весьма красноречиво дав понять: это – черная метка.

Этот демарш случился после еще одного примечательного события – и непосредственно перед тем, как от угрожающих "веселых картинок" криминал перешел к активным действиям.

20 июля состоялось заседание кабмина по итогам первого полугодия текущего года. Глава ГКНБ (по злой иронии судьбы кольбаевский тезка) Камчыбек Ташиев доложил о ходе борьбы с организованной преступностью. Отметил, что в целом результаты положительные. Уровень преступности снизился – благодаря установке видеокамер и передвижных пунктов милиции. Не далее как 14 июля сотрудники ГКНБ задержали двоих кольбаевцев…

Вот вам и ответка.

На заседании генерал Ташиев обратился напрямую к бандитам, особенно к лидерам ОПГ, призвав их жить спокойно или уезжать из Кыргызстана: "Если нет, то лидер ОПГ будет наказан, его не оставят на свободе".

Организованная преступность восприняла эти слова как вызов. И кинула ответный вызов властям – в первую очередь Ташиеву и возглавляемому им ведомству.

В ночь с 5 на 6 августа на Иссык-Куле, в пансионате "Золотые пески" при странных обстоятельствах погиб молодой человек. Он приехал отдохнуть с друзьями – а вскоре его тело нашли на пляже.

С самого момента обнаружения трупа начались непонятки. Брат погибшего и те, кто близко его знал, утверждали, что 23-летний парень активно занимался спортом и не имел никаких проблем со здоровьем. Ссылаясь на рассказы свидетелей, говорили, что ночью погибший гулял по пляжу и напоролся на группу агрессивно настроенных джигитов. Завязалась драка, в которой он был сильно избит и умер от побоев.

В милиции отрицали не только насильственную смерть отдыхающего, но и сам факт драки. Правоохранители в свою очередь ссылались на заключение медиков: никаких телесных повреждений якобы на теле погибшего не обнаружено, а версия его смерти такова: внезапно его накрыл приступ эпилепсии, при котором он проглотил собственный язык…

"Дело ясное, что дело темное" - такой вердикт вынесли кыргызстанцы, активно обсуждающие этот случай в интернете. В версию с эпилепсией мало кому верилось. Многие склонялись к тому, что отсутствие видимых телесных повреждений – еще не доказательство естественной смерти. Несчастного вполне могли лишить жизни удушающим приемом.

А главное – соцсети наполнились комментариями из серии "убийц не найдут, да и искать не станут". "Золотые пески" отдали на откуп разношерстной публике, превратили пансионат и пляж в отстойник, где каждый год ЧП со смертельным исходом"… "Скорее всего, местные милиционеры не найдут виновных, учитывая, что эти товарищи милиционеры, скорее всего, односельчане убийц"…

Особо досталось президенту Садыру Жапарову, который (тоже по злой иронии судьбы) – иссык-кульский. Как и кримавторитет Кольбаев. Жапарову быстренько вменили в вину, что он якобы сам чуть ли не покровительствует иссык-кульской мафии и якобы чуть ли не специально для бандитского беспредела решил открыть пляжи и обеспечить головорезам сытую и веселую жизнь.

Не прошло и недели, как МВД сообщило о задержании четверых подозреваемых в убийстве - троих иссыккульцев и бишкекчанина. Которые, по предварительным данным, действительно до смерти избили парня под утро 6 августа.

Пресс-служба МВД даже слила в интернет видео задержания этих предполагаемых преступников. И удалила "кино", когда народ обнаружил подвох: видео, как оказалось, не имеет никакого отношения именно к этому инциденту и снято два года назад совсем по другому поводу. Милиция смешно оправдалась: четверых подозреваемых в убийстве отдыхающего ловили ночью, поэтому съемка хоть и велась, но кадры получились нечеткими. А больно уж хотелось покрасивее и поэффектнее обставить раскрытие этого резонансного дела, потому и выложили впечатляющее видео из архива…

Так или иначе, подозреваемые задержаны, следствие ведется. Пока на сто процентов ясно только одно: кыргызским силовикам объявлена беспощадная война. Закончились игры в кошки-мышки, теперь только или-или. И это, на первый взгляд, бытовое убийство имеет все основания называться терактом. Слишком уж дерзкое, слишком много было желающих навести тень на плетень и представить все как несчастный случай. А если вспомнить выразительное групповое фото кольбаевцев, адресованное явно Жапарову и Ташиеву, - сомнений не остается: мафия вышла даже не на тропу, а на столбовую дорогу войны.

Садыр Жапаров взял дело о гибели парня под личный контроль, поручив правоохранительным органам провести всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего. Довести это расследование "до ума" и до логического конца для президента и главы ГКНБ дело не только чести. На кону стоит очень многое, в том числе и все президентские иссык-кульские начинания. У властей сейчас просто нет другого выхода, как поставить на место обнаглевшую до предела преступность, а в идеале – полностью очистить от криминальных элементов сначала Иссык-Кульскую область. А затем и весь Кыргызстан.