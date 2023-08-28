В Таласе руководство УКС нанесло ущерб государству почти на 2 млн сомов

На территории Таласской области выявлен факт противоправных действий должностных лиц Управления капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, лица УКС при "Департаменте жилищно-гражданского строительства" в сговоре с генподрядчиком и другими заинтересованными лицами незаконно присвоили часть бюджетных денежных средств выделенных на строительство объекта "водовод и водопроводной сети в с.Чон Кара-Буура" Кара-Бууринского района Таласской области, путем завышения объемов выполненных работ. Согласно заключению Судебно-экспертная служба (СЭС) при МЮ КР государству нанесен ущерб в размере 1 191 670 сом, который в настоящее время полностью возмещен.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно – оперативные мероприятия по выявлению иных правонарушений и привлечению к уголовной ответственности причастных лиц в указанной противоправной деятельности.