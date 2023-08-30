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Турфанская впадина - древние города, кяризы и виноградная столица Китая

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- Бакыт Басарбек
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В рамках пресс-тура, организованного для руководителей СМИ стран Центральной Азии Китайской службой новостей (CNS) по достопримечательностям Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, мы побывали в городе Турфан, известного своей историей и виноградом. Некоторые даже называют его виноградной столицей мира, так как здесь он растет в огромном изобилии. Впрочем, обо всем по порядку.

Турфан (Турпан) - небольшой по китайским меркам городок в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Этот оазис расположен в Турфанской впадине - местности ниже уровня моря на 145 метров. Здесь самый жаркий климат в Китае.

Находится город между пустыней Такло Макан и горами Тянь-Шаня и является одним из самых засушливых мест на планете, но за счёт древней системы водоснабжения он не страдает от недостатка влаги. Вода поступает прямиком с Тянь-Шанских вершин по подземным каналам, которые были выкопаны еще в древние времена.

Древний город между двух рек

В первую очередь наша группа из журналистов стран Центральной Азии посетила древний город Яр или Цзяохе по-китайски, точнее то, что от него осталось. Этот город был основан 2300 лет назад и предположительно был разрушен татаро-монгольскими завоевателями примерно в XIII веке. Сегодня Цзяохе представляет собой лабиринт узких улочек, состоящих из развалин домов и храмов.

Если раньше здесь и кипела жизнь, то теперь это просто выжженная пустыня с остатками некогда существовавшего города. Имеются также пещеры, где жили буддийские отшельники. Что удивительно, все дома, в том числе и для аристократов были построены исключительно из глины.

По-китайски Цзяохэ переводится "между двух рек". Уникальность этого города в том, что он расположен на лессовом плато на вершине утеса высотой более 30 метров и по этой причине редко когда был завоеван врагам из-за неприступности его естественных стен.

Город Цзяохэ имеет длину 1650 метров и ширину 300 метров. Его площадь - 220 000 квадратных метров. Он был включен в Список всемирного наследия 22 июня 2014 года.

Музей Турфана

В городе Турфан есть музей, которым очень гордятся местные жители. Оно и не удивительно, когда в наличии есть такие экспонаты, которым могут позавидовать самые известные мировые музеи мира.

Здесь мы узнали, что первые поселения и города в Турфанской впадине возникли еще в первом столетии до нашей эры, руины которых стоят до сих пор: древние стены, храмы и прочие строения, разрушенные временем и климатом. Археологами здесь были найдены тексты на классическом уйгурском, санскрите, китайском и тибетском языках, экземпляры которых мы и увидели в музее.

Также мы увидели предметы быта, утварь и одежду древних жителей Турфанской впадины. Особенный интерес у участников пресс-тура вызвали найденные останки жителей древних городов Турфана. Из-за сухого климата их тела замумифицировались и они неплохо сохранились до нашего времени. По словам гида, эти люди жили здесь около 2300 лет назад.

Имеются в музее и скелеты динозавров, которые были найдены в Турфанской впадине.

Виноградная столица мира

Несмотря на то, что в Турфане довольно-таки жаркий и сухой климат, город считается виноградной столицей Китая, а некоторые говорят, что и всего мира. Здесь собирают около четверти всего виноградного урожая КНР. Получить более полное представление о культуре винограда и попробовать его различные сорта можно в Виноградной долине, которая расположена у подножия Огненных гор в 13 км от Турфана.

Плантация площадью 400 га орошается с помощью древней кяризной системы водоснабжения, по которому вода поступает с ледников Тянь-Шаня.

Что удивительно, жителям Турфана удалось превратить Виноградную долину в место отдыха как для себя, так и для туристов. Высоко посаженные виноградные лозы дают прохладную тень, а имеющийся пруд с рыбками и несколько живописных ресторанчиков предоставляют возможность передохнуть и попробовать местные блюда и вина.

Музей ирригационной системы Карез

Как выше упоминалось, плантации в Турфанской впадине орошаются с помощью древней кяризной системы водоснабжения, по которому вода поступает с ледников Тянь-Шаня. Один из таких водных туннелей представлен в музее ирригационной системы Карез, которому около 2000 лет и который до сих пор функционирует.

Основная экспозиция музея – сам туннель для воды на глубине 30 метров, который был вырыт под землей 2000 лет назад. Там очень прохладно и вода холодная, так как течет прямо с ледников Тянь-Шаня.

В целом, в Турфанской впадине находятся множество кяризов, благодаря которым, практически, в пустыне на протяжении 2000 лет и по сей день удавалось выращивать виноград, финики, дыню, гранат, персик, абрикосы, яблоки, баклажаны, помидоры и другие фрукты и овощи.

Для справки: Кяризы или каризы технически выглядит как система вертикальных колодцев с максимальной глубиной до нескольких сотен метров. Диаметр колодцев до одного метра, выкопанных до глубины водоносного слоя земли. Расстояние между ними – 30 метров. Под землей все колодцы объединяются в галерею под строго выверенным углом, выходящую к резервуару.


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URL: https://www.vb.kg/431951
Теги:
Китай, музей, туризм, история
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