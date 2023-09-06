В Бишкеке обсудили итоги инициативы "Луч света"

В Бишкеке состоялось заключительное мероприятие совместной инициативы кабинета министров Кыргызской Республики, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по искоренению насилия в отношении женщин и девочек под названием "Луч света".

"Луч света" - это глобальное многолетнее партнерство между Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, целью которого является устранение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

Участники заключительного мероприятия обсудили конкретные результаты четырехлетней программы и ее воздействие на общество. Они обменялись информацией о текущих инициативах и их устойчивости, а также обсудили будущие планы по расширению программы и увеличению внимания к вопросам гендерного насилия.

Программа была запущена в 2020 году в Кыргызстане и включала в себя шесть важных направлений: укрепление законодательства и политики, улучшение работы государственных органов, предотвращение насилия в отношении женщин и девочек, помощь пострадавшим, сбор статистических данных и поддержку женских движений.

Инициатива "Луч света" сфокусирована на борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане, включая домашнее и семейное насилие, сексуальные домогательства, сексуальное и гендерное насилие, а также такие криминальные и вредные практики, как "ала качуу" и детские браки.

При поддержке инициативы "Луч света" были разработаны два ключевых стратегических документа: Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий на 2022-2024 годы. Благодаря этой программе также были внесены поправки в законы и кодексы, усовершенствованы механизмы защиты прав женщин и детей, организованы кризисные центры и горячая линия для оказания помощи жертвам насилия.

Посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон подчеркнула вклад Европейского Союза в данную программу. Она отметила, что права человека и гендерное равенство занимают важное место во внешних связях Европейского Союза и сотрудничестве в области развития.

"Инвестиции ЕС в поддержку инициативы "Луч Света" в глобальном масштабе составили 500 миллионов евро, из которых около 6,7 миллионов долларов США были выделены на программу в Кыргызстане. За последние четыре года программа сделала значительный прогресс во всех шести основных направлениях, помогая более чем 39 000 жителям Кыргызстана, включая женщин, девочек, мужчин и мальчиков, получить защиту от насилия и обратиться за помощью. Она также поддержала создание Национальной стратегии по достижению гендерного равенства в Кыргызстане и обеспечила необходимое финансирование для ее реализации", - сказала она.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов рассказал о ключевых достижениях данной инициативы. По его словам, одним из главных результатов программы стала разработка стратегии гендерного равенства до 2030 года и национального плана действий с бюджетом на 2023-2024 годы.

"Кроме того, было назначено 49 ответственных сотрудников по вопросам гендерного равенства в министерствах и ведомствах.

Вторым важным шагом было создание учебного центра для юристов, который расширил доступ к бесплатной юридической помощи, а также введение бесплатной горячей линии 114.

Третьим значительным достижением стало учреждение муниципальных центров помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, под названием "Аялзат", при мэрии города Бишкек. Этот центр стал первым государственным кризисным центром в Кыргызстане.

Четвертым важным шагом была оказана техническая поддержка при разработке плана Кабинета Министров по предотвращению детских принудительных браков на 2023-2024 годы.

Пятым достижением была разработка и внедрение стандартных операционных процедур, включая механизмы перенаправления важных государственных учреждений, предоставляющих базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия (включая милицию, следствие, судмедэкспертизу и психосоциальную помощь).

Шестым важным шагом было выделение средств в рамках государственного социального заказа на поддержку 31 кризисного центра на общую сумму 16 миллионов сомов.

Седьмым достижением стало внесение и утверждение форм статистической отчётности по гендерному насилию", - сказал Байсалов.

Программный координатор "Луч света" из структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане, Фарзана Абдилашимова* рассказала нашему изданию о результатах работы данной инициативы.

"Сегодня закрывается трехлетняя глобальная инициатива под названием "Луч света". Эта программа была реализована в более чем 25 странах по всему миру. В Кыргызстане данная программа была реализована с 2020 по 2023 год. Главной целью этой инициативы стало искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Программа включает в себя шесть ключевых компонентов, и правительство Кыргызской Республики активно участвовало в ее реализации. Главными донорами проекта выступили Европейский Союз и ООН в Кыргызстане. Множество местных организаций также смогли реализовать свои инновативные идеи по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек в своих регионах и сообществах, через полученные мини гранты в рамках компонента поддержки социально-инновационных грантов", - отметила она.

Проектный координатор НКО IDEA Центральная Азия, Айкут Дунанбаев представил платформу, где каждый желающий может узнать о гендерном равенстве в интерактивной и текстовой форме. Пользователям предлагаются вопросы, оценивающие их знания и уровень освоения курса.