Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 94.57 - 95.57

В Бишкеке обсудили итоги инициативы "Луч света"

427  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялось заключительное мероприятие совместной инициативы кабинета министров Кыргызской Республики, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по искоренению насилия в отношении женщин и девочек под названием "Луч света".

"Луч света" - это глобальное многолетнее партнерство между Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций, целью которого является устранение всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

Участники заключительного мероприятия обсудили конкретные результаты четырехлетней программы и ее воздействие на общество. Они обменялись информацией о текущих инициативах и их устойчивости, а также обсудили будущие планы по расширению программы и увеличению внимания к вопросам гендерного насилия.

Программа была запущена в 2020 году в Кыргызстане и включала в себя шесть важных направлений: укрепление законодательства и политики, улучшение работы государственных органов, предотвращение насилия в отношении женщин и девочек, помощь пострадавшим, сбор статистических данных и поддержку женских движений.

Инициатива "Луч света" сфокусирована на борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане, включая домашнее и семейное насилие, сексуальные домогательства, сексуальное и гендерное насилие, а также такие криминальные и вредные практики, как "ала качуу" и детские браки.

При поддержке инициативы "Луч света" были разработаны два ключевых стратегических документа: Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий на 2022-2024 годы. Благодаря этой программе также были внесены поправки в законы и кодексы, усовершенствованы механизмы защиты прав женщин и детей, организованы кризисные центры и горячая линия для оказания помощи жертвам насилия.

Посол Европейского Союза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон подчеркнула вклад Европейского Союза в данную программу. Она отметила, что права человека и гендерное равенство занимают важное место во внешних связях Европейского Союза и сотрудничестве в области развития.

"Инвестиции ЕС в поддержку инициативы "Луч Света" в глобальном масштабе составили 500 миллионов евро, из которых около 6,7 миллионов долларов США были выделены на программу в Кыргызстане. За последние четыре года программа сделала значительный прогресс во всех шести основных направлениях, помогая более чем 39 000 жителям Кыргызстана, включая женщин, девочек, мужчин и мальчиков, получить защиту от насилия и обратиться за помощью. Она также поддержала создание Национальной стратегии по достижению гендерного равенства в Кыргызстане и обеспечила необходимое финансирование для ее реализации", - сказала она.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов рассказал о ключевых достижениях данной инициативы. По его словам, одним из главных результатов программы стала разработка стратегии гендерного равенства до 2030 года и национального плана действий с бюджетом на 2023-2024 годы.

"Кроме того, было назначено 49 ответственных сотрудников по вопросам гендерного равенства в министерствах и ведомствах.

Вторым важным шагом было создание учебного центра для юристов, который расширил доступ к бесплатной юридической помощи, а также введение бесплатной горячей линии 114.

Третьим значительным достижением стало учреждение муниципальных центров помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия, под названием "Аялзат", при мэрии города Бишкек. Этот центр стал первым государственным кризисным центром в Кыргызстане.

Четвертым важным шагом была оказана техническая поддержка при разработке плана Кабинета Министров по предотвращению детских принудительных браков на 2023-2024 годы.

Пятым достижением была разработка и внедрение стандартных операционных процедур, включая механизмы перенаправления важных государственных учреждений, предоставляющих базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия (включая милицию, следствие, судмедэкспертизу и психосоциальную помощь).

Шестым важным шагом было выделение средств в рамках государственного социального заказа на поддержку 31 кризисного центра на общую сумму 16 миллионов сомов.

Седьмым достижением стало внесение и утверждение форм статистической отчётности по гендерному насилию", - сказал Байсалов.

Программный координатор "Луч света" из структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане, Фарзана Абдилашимова* рассказала нашему изданию о результатах работы данной инициативы.

"Сегодня закрывается трехлетняя глобальная инициатива под названием "Луч света". Эта программа была реализована в более чем 25 странах по всему миру. В Кыргызстане данная программа была реализована с 2020 по 2023 год. Главной целью этой инициативы стало искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Программа включает в себя шесть ключевых компонентов, и правительство Кыргызской Республики активно участвовало в ее реализации. Главными донорами проекта выступили Европейский Союз и ООН в Кыргызстане. Множество местных организаций также смогли реализовать свои инновативные идеи по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек в своих регионах и сообществах, через полученные мини гранты в рамках компонента поддержки социально-инновационных грантов", - отметила она.

Проектный координатор НКО IDEA Центральная Азия, Айкут Дунанбаев представил платформу, где каждый желающий может узнать о гендерном равенстве в интерактивной и текстовой форме. Пользователям предлагаются вопросы, оценивающие их знания и уровень освоения курса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432078
Теги:
гендер, семейное насилие, Европейский союз, Кыргызстан, Помощь, женщины, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  