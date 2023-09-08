Кыргызстан и провинция Шаньдун в КНР подписали ряд соглашений

В Бишкеке проходит конференция по корпоративному сотрудничеству между Кыргызстаном и китайской провинцией Шаньдунь с участием председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и секретаря парткома провинции Шаньдунь Линь У.

Открыл мероприятие глава кабмина Акылбек Жапаров, который в своем выступлении отметил, что КНР является крупнейшим торговым партнером Кыргызской Республики с долей в более чем 30% в общем объеме внешней торговли.

"Кыргызская Республика заинтересована в привлечении крупных китайских компаний к проектам в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, науки и образования и туризма.

Кабинет Министров Кыргызской Республики на постоянной основе работает над системным улучшением деловой среды в стране и созданием благоприятных условий, способствующих обеспечению роста предприятий частного сектора, а также повышения его статуса и имиджа в Кыргызской Республике", - сказал Жапаров.

Председатель кабинета министров КР также отметил важность создания Кыргызско-Китайского Делового совета, чья деятельность, по его словам, будет направлена на наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

"Cчитаю целесообразным начать работу по взаимовыгодному сотрудничеству бизнес-кругов обеих стран в рамках данной площадки.

В этом направлении также предлагаем рассмотреть возможность создания Фонда по расширению экономических возможностей, который будет заниматься предоставлением финансирования и иной помощи малым и средним предприятиям, социальным организациям и кооперативам в Кыргызстане, а также способствовать усилиям по расширению занятости и созданию рабочих мест", - добавил он.

В свою очередь секретарь парткома провинции Шаньдунь Линь У в своем выступлении также отметил важность сегодняшнего мероприятия и перечислил достижения своего региона.

"Шаньдун - одна из ведущих провинций Китая по численности населения, экономике и культуре. В настоящее время Шаньдун в полном соответствии с важными указаниями председателя КНР Си Цзиньпина активно продвигает строительство передовой зоны зеленого, низкоуглеродного и высококачественного развития и постоянно добивается новых успехов в различных начинаниях.

Стороны будут и дальше углублять сотрудничество, добиваться взаимной выгоды и общего выигрыша на более высоком уровне и в более широких масштабах", сказал Линь У.

По итогам конференции стороны подписали ряд соглашений:

1. Заместитель полпреда президента КР в Чуйской области Исманов С.Ж. и Генеральный секретарь Постоянного комитета парткома КПК провинции Шаньдун Чжан Хайбо подписали Соглашение об установлении побратимских отношений между Чуйской областью Кыргызской Республики и провинцией Шаньдун Китайской Народной Республики.

2.Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и Департаментом промышленности и информации провинции Шаньдун.

3. Соглашение об установлении дружественных отношений между городом Ляочэн и Ысык-Атинским районом,

4.Соглашение об установлении дружественных отношений между уездом Шэнь и городом Кант,

5.Соглашение об установлении дружественных отношений между уездом Дунъэ и Новопокровкой.

6.Shandong Xinfeng Seed Industry Co., Ltd. и кыргызская компания Asia Light , подписали Соглашение о сотрудничестве в создании демонстрационного парка современной сельскохозяйственной науки и техники уезда Шэнь города Ляочэн провинции Шаньдун в Чуйской области.