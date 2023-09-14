Сурдоборцы Бишкека завоевали 6 медалей на чемпионате мира. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, во дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула завершился чемпионат мира по вольной борьбе среди глухих и слабослышащих кадетов, юниоров и взрослых.

По итогам турнира в разделе кадеты по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг Артур Акопян завоевал золото. В весовой категории до 55 кг у Садырбекова Тариеля серебро. Уланов Арлен в весовой категории до 48 кг и Сабиралиев Бексултан до 71 кг заняли третье место.

Среди взрослых обладателем золотой медали в весовой категории до 74 кг стал Жапаркулов Адилет. А у Исакова Алмазбека в весовой категории до 65 кг – бронза.

Отметим, чемпионат мира стартовал 3 сентября и завершился 11 сентября 2023 года. Всего в турнире приняли участие более 250 спортсменов из 16 стран мира, и честь Кыргызстана защитили 15 борцов.