Эстония больше не будет впускать автомобили с российскими номерами

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну машин с госномерами РФ. Чиновники объясняют это следованием директивы Еврокомиссии, передает СМИ.

Начиная с 10 часов утра 13 сентября автомобилям с российскими номерами закрыть въезд на территорию Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введённых в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию ЕС, - заявил Маргус Цахкна.

Все это не будет касаться машин с госномерами РФ, которые уже находятся в стране: пока такие авто могут пересекать внутренние границы ЕС, а также покидать Евросоюз.

Напомним, что ранее въезд машин (зарегистрированных в РФ) запретили Литва и Латвия.