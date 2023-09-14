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Эстония больше не будет впускать автомобили с российскими номерами

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Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд в страну машин с госномерами РФ. Чиновники объясняют это следованием директивы Еврокомиссии, передает СМИ.

Начиная с 10 часов утра 13 сентября автомобилям с российскими номерами закрыть въезд на территорию Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введённых в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию ЕС, - заявил Маргус Цахкна.

Все это не будет касаться машин с госномерами РФ, которые уже находятся в стране: пока такие авто могут пересекать внутренние границы ЕС, а также покидать Евросоюз.

Напомним, что ранее въезд машин (зарегистрированных в РФ) запретили Литва и Латвия.


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URL: https://www.vb.kg/432234
Теги:
Россия, Эстония, автомобили
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