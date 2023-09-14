Китайские офтальмологи прибыли в Кыргызстан для проведения операций

Бао Юнчжэнь, заместитель заведующего отделением офтальмологии Народной больницы при Пекинском университете, совместно с коллегами прибыла в Кыргызстан. Врачи, как планируется, примерно за две недели проведут 600 операций по удалению катаракты для местных пациентов. Сообщили vb.kg в посольстве Китая в Кыргызстане.

Это уже не первый раз, когда известный китайский офтальмолог посещает страны Центральной Азии. Ранее она во главе китайской медицинской бригады дважды побывала в Узбекистане.

Бао Юнчжэнь еще хорошо помнит, насколько был доволен 100-летний пожилой человек после того, как он снова увидел свет после проведенной ему операции в Самарканде в Узбекистане в 2019 году.

"Он страдал зрелой катарактой, глаукомой и другими заболеваниями, его зрение было серьезно повреждено, поэтому было необходимо как можно скорее сделать операцию. Несмотря на все риски, связанные с преклонным возрастом, мы решили провести операцию по итогам всесторонней оценки", - рассказала она, отметив, что операция завершилась полным успехом.

На 22-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, состоявшемся в сентябре 2022 года, китайская сторона объявила о решении, что в течение трех лет для граждан стран ШОС проведет бесплатно операции 2000 пациентам с катарактой.

В рамках усилий по выполнению этого обещания медицинская бригада во главе с Бао Юнчжэнь вновь посетила Узбекистан в апреле текущего года.

По ее словам, китайские медики уже завоевали у местных врачей и пациентов доверие и наладили с ними глубокую дружбу в ходе работы. "Некоторые пациенты, перенесшие операцию на один глаз почти 4 года назад, специально дождались нашего приезда, чтобы мы прооперировали им и второй", - поделилась она.

Член медицинской бригады, врач отделения офтальмологии Народной больницы при Пекинском университете Хоу Сяньжу, хранит у себя необыкновенный подарок, привезенный из Узбекистана. Это подушка для сидения, изготовленная вручную пациенткой в возрасте 80 лет с лишним, у которой было восстановлено зрение после операции.

"Это очень хорошо изготовленная подушка, сидеть на ней комфортно. Она может помочь нам, врачам, работающим постоянно сидя", - сказал Хоу Сяньжу, добавив, что таким образом эта пожилая женщина выразила свою благодарность, что очень растрогало его.

Хоу Сяньжу, который хорошо владеет русским языком, во время работы в Узбекистане запросто общался с местными пациентами. "Я на русском языке подробно рассказывал им о важных моментах до и после операции, спрашивал о состоянии их здоровья, что, на мой взгляд, намного сблизило нас", - добавил он.

Согласно данным, китайские врачи провели в общей сложности 985 операций по удалению катаракты за время двух поездок в Узбекистан.

Кроме того, они также активно обучали местных медиков, благодаря чему теперь некоторые узбекские врачи уже могут самостоятельно проводить операции по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации.

В апреле этого года в Ташкенте, столице Узбекистана, был открыт китайско-узбекский центр по профилактике слепоты "Экспресс здоровье", что стало одним из результатов сотрудничества Китая и Узбекистана в области медицины и здравоохранения.

В Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия" отмечается, что стороны заинтересованы углублять сотрудничество в сфере здравоохранения, продвигать строительство центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".

В этом году отмечается 10-летие с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь". В последние годы в рамках проекта "Экспресс здоровье", организованного и осуществляемого Центром международного обмена и сотрудничества Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, китайская сторона развертывает сотрудничество с больницами стран и регионов, присоединившихся к совместному строительству "Пояса и пути", оказывая местным жителям медицинскую помощь.

"Это не только мероприятие в рамках международного сотрудничества в области здравоохранения, но и важное событие по обменам между народами Китая и зарубежных стран. Мы чувствуем, что на плечах несем огромную ответственность", - сказала Бао Юнчжэнь, при этом выразив уверенность в успехе работы в рамках вышеупомянутого проекта в Кыргызстане.

"По мере непрерывного продвижения реализации инициативы по совместному строительству "Пояса и пути", мы готовы своими действиями содействовать формированию "Шелкового пути здоровья", - добавила она.