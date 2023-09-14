Погода
$ 88.26 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Китайские офтальмологи прибыли в Кыргызстан для проведения операций

272  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бао Юнчжэнь, заместитель заведующего отделением офтальмологии Народной больницы при Пекинском университете, совместно с коллегами прибыла в Кыргызстан. Врачи, как планируется, примерно за две недели проведут 600 операций по удалению катаракты для местных пациентов. Сообщили vb.kg в посольстве Китая в Кыргызстане.

Это уже не первый раз, когда известный китайский офтальмолог посещает страны Центральной Азии. Ранее она во главе китайской медицинской бригады дважды побывала в Узбекистане.

Бао Юнчжэнь еще хорошо помнит, насколько был доволен 100-летний пожилой человек после того, как он снова увидел свет после проведенной ему операции в Самарканде в Узбекистане в 2019 году.

"Он страдал зрелой катарактой, глаукомой и другими заболеваниями, его зрение было серьезно повреждено, поэтому было необходимо как можно скорее сделать операцию. Несмотря на все риски, связанные с преклонным возрастом, мы решили провести операцию по итогам всесторонней оценки", - рассказала она, отметив, что операция завершилась полным успехом.

На 22-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, состоявшемся в сентябре 2022 года, китайская сторона объявила о решении, что в течение трех лет для граждан стран ШОС проведет бесплатно операции 2000 пациентам с катарактой.

В рамках усилий по выполнению этого обещания медицинская бригада во главе с Бао Юнчжэнь вновь посетила Узбекистан в апреле текущего года.

По ее словам, китайские медики уже завоевали у местных врачей и пациентов доверие и наладили с ними глубокую дружбу в ходе работы. "Некоторые пациенты, перенесшие операцию на один глаз почти 4 года назад, специально дождались нашего приезда, чтобы мы прооперировали им и второй", - поделилась она.

Член медицинской бригады, врач отделения офтальмологии Народной больницы при Пекинском университете Хоу Сяньжу, хранит у себя необыкновенный подарок, привезенный из Узбекистана. Это подушка для сидения, изготовленная вручную пациенткой в возрасте 80 лет с лишним, у которой было восстановлено зрение после операции.

"Это очень хорошо изготовленная подушка, сидеть на ней комфортно. Она может помочь нам, врачам, работающим постоянно сидя", - сказал Хоу Сяньжу, добавив, что таким образом эта пожилая женщина выразила свою благодарность, что очень растрогало его.

Хоу Сяньжу, который хорошо владеет русским языком, во время работы в Узбекистане запросто общался с местными пациентами. "Я на русском языке подробно рассказывал им о важных моментах до и после операции, спрашивал о состоянии их здоровья, что, на мой взгляд, намного сблизило нас", - добавил он.

Согласно данным, китайские врачи провели в общей сложности 985 операций по удалению катаракты за время двух поездок в Узбекистан.

Кроме того, они также активно обучали местных медиков, благодаря чему теперь некоторые узбекские врачи уже могут самостоятельно проводить операции по удалению катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации.

В апреле этого года в Ташкенте, столице Узбекистана, был открыт китайско-узбекский центр по профилактике слепоты "Экспресс здоровье", что стало одним из результатов сотрудничества Китая и Узбекистана в области медицины и здравоохранения.

В Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия" отмечается, что стороны заинтересованы углублять сотрудничество в сфере здравоохранения, продвигать строительство центров традиционной китайской медицины, в том числе в области выращивания и переработки лекарственных растений для формирования "Шелкового пути здоровья".

В этом году отмечается 10-летие с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь". В последние годы в рамках проекта "Экспресс здоровье", организованного и осуществляемого Центром международного обмена и сотрудничества Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, китайская сторона развертывает сотрудничество с больницами стран и регионов, присоединившихся к совместному строительству "Пояса и пути", оказывая местным жителям медицинскую помощь.

"Это не только мероприятие в рамках международного сотрудничества в области здравоохранения, но и важное событие по обменам между народами Китая и зарубежных стран. Мы чувствуем, что на плечах несем огромную ответственность", - сказала Бао Юнчжэнь, при этом выразив уверенность в успехе работы в рамках вышеупомянутого проекта в Кыргызстане.

"По мере непрерывного продвижения реализации инициативы по совместному строительству "Пояса и пути", мы готовы своими действиями содействовать формированию "Шелкового пути здоровья", - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432258
Теги:
Китай, операция, Великий Шелковый путь, Кыргызстан, врачи, проект
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  