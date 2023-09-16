В Бишкеке прошел семинар "Устойчивое управление лесами Кыргызстана"

Накануне празднования Дня работников леса в Кыргызстане, Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана при совместной реализации работ ПРООН/ГЭФ "Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования" провели национальный семинар "Устойчивое управление лесами Кыргызстана, внедрение подхода лесов высокой природоохранной ценности".

Основная задача повысить осведомленность присутствующих о лесах высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и устойчивого управления лесами (УУЛ) и пилотирование добровольной сертификации УУЛ в целевом лесхозах Западного Тянь-Шаня.

Актуальность и своевременность обсуждаемой темы были отмечены в ходе обсуждения вопросу повышения потенциала работников лесного сектора.

Особый интерес вызвал разработанный проект Национального стандарта устойчивого управления лесами, как одного из инструментов к ответственному управлению леса. А также в целевом Токтогульском лесхозе стартовала работа по пилотированию добровольной сертификации согласно критериям международного стандарта с учетом экологических, социальных и экономических принципов при ведении лесного хозяйства с участием международных экспертов.

Каждое третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник - День работников леса, который установлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики №364 от 13 августа 1993 года.

Участники: Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргыз-ской Республики, Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики, Лесная служба при МСХ КР, Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН в Кыргызской Республике.